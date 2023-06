– System przyjęć jest rankingowy, więc za prawidłowe odpowiedzi zbiera się punkty, i w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z największą punktacją – wyjaśnia rzecznik.

Nowego policjanta czeka ok. 6,5-miesięczne szkolenie podstawowe w policyjnej szkole, a potem adaptacja zawodowa – oddelegowanie (na 3 miesiące) do oddziału prewencji. Osoby z wiedzą specjalistyczną, np. informatyków, można przyjąć za zgodą szefa KGP bezpośrednio do danego pionu.

Nadal trzeba posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, minimum średnie wykształcenie i nie być skazanym za przestępstwo (w tym skarbowe). – W tym roku planujemy przyjąć ok. 6 tys. osób, tyle pomieszczą policyjne szkoły. Mamy 4–5 chętnych na miejsce, wielu odpada na testach – mówi insp. Ciarka.

Liczba etatów w policji wzrosła do 107 tys., wakatów jest blisko 13 tys. (12 proc. stanu). Największe niedobory są w stołecznej policji, gdzie służba uchodzi za najcięższą.

Brakuje pasjonatów do pracy w policji

Wyszkolenie policjantów, zwłaszcza młodych, pozostawia wiele do życzenia, co widać na wrzucanych do internetu filmikach. Pokazują chaotyczne interwencje i obnażają niedostatki w przygotowaniu.

– Czkawką odbiło się skrócenie kursu podstawowego w czasie pandemii do 64 dni. Wrócił normalny tryb, ale „pandemiczni” policjanci wyszli niedouczeni – ocenia jeden ze starszych funkcjonariuszy. Inny zauważa, że system szkoleń jest archaiczny, za mało jest np. ćwiczeń w sytuacjach dynamicznych.