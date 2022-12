W czwartek 15 grudnia rano w Kaliningradzie było minus 16 stopni. Miejscowy gubernator przekonuje jednak, że to właśnie do tej rosyjskiej enklawy w Unii, przybywają Niemcy, by przezimować. Ma im się to opłacić, bo według gubernatora koszty spędzenia zimy są tu cztery razy niższe aniżeli w Niemczech. Gubernator ma też propozycję dla Polaków.