Rozliczenie PIT to jeden z podstawowych obowiązków podatnika. Dotyczy osób pracujących na etacie, przedsiębiorców, wynajmujących nieruchomości oraz tych, którzy uzyskują dochody z innych źródeł. Zeznanie można wysłać elektronicznie, pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

Kiedy urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie?

Osoby, które rozliczają się przez usługę Twój e-PIT, udostępnioną przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową, w większości przypadków nie muszą przejmować się ryzykiem opóźnienia. Od 15 lutego w tej usłudze są bowiem dostępne wstępnie przygotowane zeznania za 2025 rok. Administracja skarbowa udostępnia PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP oraz informacje PIT-DZ. Warto jednak sprawdzić dane, bo formularz może nie zawierać wszystkich ulg, na przykład darowizn, wydatków rehabilitacyjnych lub na termomodernizację.

Osoby, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 i do 30 kwietnia nie zaakceptują ani nie odrzucą zeznania, nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ system automatycznie uzna zeznanie za złożone. Oznacza to, że nie spóźnią się z rozliczeniem, nawet jeśli nic nie zrobią.

Automatyczna akceptacja nie obejmuje jednak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, informacji PIT-DZ, odrzuconych zeznań, roboczych kopii ani formularzy, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione. Te dokumenty trzeba uzupełnić, zaakceptować i wysłać samodzielnie.

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Spóźnienie zwykle traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i może wiązać się z karą grzywny, która wynosi od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli jednak niezłożenie deklaracji przyczyniło się do znacznego uszczuplenia należnego podatku, sprawa może zostać uznana za przestępstwo skarbowe. Granicą jest pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia (w 2026 roku jest to kwota 24 030 zł). Jeśli kwota niezapłaconego podatku przekracza tę wartość, mówimy już o przestępstwie. Oprócz tego podatnik musi zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Osoby, które odkryją, że spóźniły się z rozliczeniem, powinny jak najszybciej złożyć PIT, zapłacić należność i wysłać czynny żal przez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. Co istotne, trzeba to zrobić jeszcze zanim urząd sam rozpocznie czynności w naszej sprawie. Rozliczając się z opóźnieniem nadal możemy skorzystać z ulg, ale nie mamy już możliwości przekazania 1,5 proc. podatku wybranej OPP.