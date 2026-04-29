Wielu podatników PIT, którzy już złożyli roczne zeznania albo właśnie to robią, może znaleźć się w sytuacji, w której muszą równocześnie zapłacić należny podatek, ale też czekają na zwrot nadpłaty. Innymi słowy – fiskus i podatnik mają wobec siebie wzajemne zobowiązania. Gdyby chodziło o relację między zwykłymi obywatelami – najczęściej po prostu pomniejszają sobie większą należność o tę mniejszą. Jednak w relacjach z urzędami skarbowymi nie jest to takie proste.

Reklama Reklama

Do takich sytuacji dochodzi np. gdy podatnik składa zeznanie PIT-37, dokumentujące dochody z pracy, a przy tym korzysta z różnych ulg czy rozlicza się z małżonkiem. W ten sposób pomniejsza kwotę należnego podatku do zapłaty, a to może oznaczać, że należy mu się zwrot nadpłaty. Równocześnie ten podatnik może osiągać dochody np. z gry na giełdzie, które trzeba dokumentować innym formularzem, czyli PIT-38. Może się zdarzyć, że z tego drugiego zeznania wynika konieczność dopłaty należnego podatku, bo zaliczki nie zostały zapłacone w wymaganej wysokości. Podobnie zdarza się najbogatszym podatnikom, którzy muszą uzupełnić tzw. daninę solidarnościową od dochodów przekraczających milion złotych rocznie.

Zwroty i dopłaty: nie ma automatycznej kompensacji

W takiej sytuacji z punktu widzenia podatnika najkorzystniejsze byłoby, aby fiskus skompensował obie należności. Wtedy albo zwrot nadpłaty byłby odpowiednio pomniejszony, albo podatek do zapłaty byłby niższy i w mniejszym stopniu zaburzałoby to płynność finansową takiego podatnika.

W praktyce jednak, pomimo rozwiniętej elektronizacji rozliczeń PIT, urzędy skarbowe zwykle nie identyfikują automatycznie takich sytuacji. Podatnik może natomiast złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych. Inaczej mówiąc – o przeksięgowanie tych należności.

– To dobre rozwiązanie, ale wskazane jest, by zweryfikować, czy urząd widział wniosek i czy właściwie to przypisał. Zdarzały się przypadki, w których wnioski „ginęły” i nie zostały prawidłowo uwzględnione – zauważa Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Praktyki fiskusa bywały nawet bardziej bolesne dla podatników. – Czasami w takich sytuacjach dochodziło wręcz do wszczynania postępowań egzekucyjnych. Można było wprawdzie złożyć wniosek o przeksięgowanie tych kwot, jednak organy podatkowe nie zawsze się na to zgadzały – wspomina Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradczyni podatkowa i dyrektorka zarządzająca w Vialto Partners.

Czy złożenie wniosku do urzędu skarbowego w sprawie kompensacji kwoty do zwrotu i kwoty do zapłaty zawsze jest sensowne? Otóż nie zawsze wysokość takiej kompensaty jest oczywista. – Zdarza się, że podatnik z opóźnieniem wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku z tytułu np. najmu lub dochodu z pracy u zagranicznego pracodawcy. Od takich opóźnień należą się odsetki i jeśli podatnik sam ich nie wyliczy, zrobi to za niego urząd skarbowy. Może to też wpłynąć na wyliczenie kwoty takiej kompensaty – uprzedza Anna Misiak.

Wnioskowanie o kompensację przez Twój e-PIT? Jeszcze nie dziś

Czy jednak w czasach, gdy fiskus ma ogromną wiedzę o podatnikach, wynikającą z cyfryzacji rozliczeń, nie warto byłoby zmodernizować formy wnioskowania o kompensację tych należności? Jak zauważa Joanna Narkiewicz-Tarłowska, wnioskowanie o taką kompensatę mogłoby zostać wprowadzone do rządowego systemu rozliczeń „Twój e-PIT” albo dodatkowej dyspozycji na formularzach PIT.

– Urzędy nie powinny, co do zasady, kwestionować takiego pomniejszenia, choć w dotychczasowej praktyce zdarzało się to nad wyraz często. Należałoby zatem wskazać podatnikom prosty mechanizm umożliwiający możliwość zastosowania takiego zaliczenia – postuluje ekspertka.