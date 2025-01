Polacy częściej wynajmują i handlują nieruchomościami. Wnioski z danych skarbówki

Biorąc pod uwagę fakt, że rynek kryptowalut nie jest regulowany, a obrót odbywa się często przez zarejestrowane za granicą platformy sprzedażowe, dane te nie muszą odzwierciedlać prawdziwej skali obrotu. W roku 2021 doszło do zwyżki kursu bitcoina, co mogło mieć przełożenie na skalę obrotu. Jednak dane MF pochodzą z rocznych zeznań PIT, w których dobrowolnie deklaruje się dochody, a w tym przypadku są one trudne do zweryfikowania. Dane te mogą zatem odnosić się jedynie do uczciwych podatników, skłonnych ujawnić dochody z handlu walutami wirtualnymi.