Kościelny organista zapłaci niższy podatek. Jako artysta odliczy 50 proc. kosztów przychodu

Muzyk powołuje się na ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazuje, że w myśl art. 85 ust. 1 i 2 wykonywane przez niego czynności są wytworem artystycznym, a utwory, akompaniament oraz wybór i opracowanie kompozycji muzycznych pozostają pod ochroną. Dodaje też, że zgodnie z umową o pracę całość praw autorskich do utworów przeniesiona jest na pracodawcę.

Organista skorzysta z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Korzystna interpretacja fiskusa

Co na to fiskus? Zgodził się na preferencję. Potwierdził, że artystycznym wykonaniem są m.in. działania dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. „Z racji tego, że wszystkie Pana działania określone w umowie o pracę zmierzają do artystycznego wykonania, jest Pan uprawniony do stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 9b ustawy o PIT w stosunku do uzyskanego na podstawie umowy o pracę wynagrodzenia z tytułu honorarium autorskiego” – czytamy w interpretacji.

Fiskus przypomniał też, że honorarium autorskie pracownika musi być wyraźnie wyodrębnione od innych składników pensji. „W razie wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego lub korzystania z artystycznego wykonania. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu, daje podstawę do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów” – podkreśliła skarbówka.

Numer interpretacji: 0115-KDIT1.4011.659.2024.1.DB