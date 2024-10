Materiał powstał we współpracy z PwC Polska

Jak powiedział, witając uczestników konferencji Tomasz Kassel, partner zarządzający działem Tax, Legal and People w PwC Polska, w formule hybrydowej brało w niej udział łącznie ponad 2600 uczestników. W programie znalazło się omówienie pełnego zestawu kluczowych dla biznesu instrumentów i narzędzi, które w najbliższym czasie czekają zmiany. Mowa była m.in. o obowiązkach związanych z raportowaniem (JPK CIT i KSeF), planowanym podatku minimalnym Pillar 2 czy regulacjach w zakresie CIT, PIT i VAT. Eksperci PwC poza naciskiem na kwestie merytoryczne zwracali też uwagę na sprawy technologiczne odbywające się w tle na poziomie procesów i systemów.

Wśród nadchodzących nowych obowiązków podatkowych są te związane z JPK CIT. Agnieszka Piętak, starsza menedżerka w PwC, wyjaśniła, że w ramach tego pakietu firmy będą zobligowane do raportowania dwóch struktur.

– Pierwsza to JPK_KR_PD, która jest rozszerzoną wersją JPK_KR, czyli księgi podatkowe z elementem rozliczenia podatku dochodowego. To jest tu novum. Druga to JPK_ST_KR, czyli nowość, w ramach której będziemy raportować po raz pierwszy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów prawa bilansowego i podatkowego. Organy będą miały więc pełną wiedzę o tym, w jaki sposób amortyzujemy składniki majątku w jednostkach – mówiła Agnieszka Piętak.

Obowiązek w tym zakresie będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności, od 1 stycznia 2025 r. (z raportowaniem w marcu 2026 r.), obejmie największych podatników, z przychodami powyżej 50 mln euro. – Lista Ministerstwa Finansów może być wskazówką, ale należy zwrócić uwagę, że rokiem referencyjnym jest 2024. Trzeba zatem samodzielnie ustalić kwotę przychodów za br. – podkreśliła ekspertka. Obowiązek ten od 1 stycznia 2025 r. obejmie także podatkowe grupy kapitałowe.

W drugim etapie, od 2026 r., obejmie podmioty, które raportują JPK_V7, czyli JPK dla celów podatku od towarów i usług. A w trzecim, od 2027 r., wszystkich pozostałych podatników.

W trakcie konferencji jej uczestnicy zapoznali się także z bardzo szczegółowymi kwestiami związanymi z obowiązkiem raportowania JPK CIT, które przedstawiła Magdalena Brzuszczyńska, dyrektorka w PwC.

Ważne miejsce w agendzie miały rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości. Chodzi przede wszystkim o pojęcie budowli stanowiącej przedmiot opodatkowania. Zdaniem Krzysztofa Suchoraba, menedżera PwC, nowe regulacje nie rozwiewają wszystkich wątpliwości; tłumaczył to na szczegółowych przykładach. Zauważył, że zmienia się także definicja budynku. Jest wiele podobieństw do definicji dotychczasowej, ale są pewne wyłączenia; dotyczą m.in. silosów. Są także nowe definicje trwałego związania z gruntem oraz urządzenia budowlanego.

Czasu na przygotowanie się firm do zmian jest mało, więc ustawodawca przewidział możliwość wnioskowania o przesunięcie terminu na złożenie deklaracji na 2025 r. z 31 stycznia na 31 marca. Agata Małecka, starszy menedżer w PwC, mocno podkreślała, że opodatkowanie nieruchomości za 2025 r. w firmie trzeba starannie przemyśleć. – Trzeba zrobić to dobrze, bo inaczej sprawa będzie się ciągnąć za podatnikiem. Warto nie robić tego na szybko, do końca stycznia, ale wykorzystać możliwość przedłużenia tego czasu do końca marca – radziła.

Kolejnym niezwykle ważnym tematem był planowany globalny podatek minimalny (ang. Pillar 2). Został on opracowany przez OECD w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje i zniechęceniu państw do konkurencji podatkowej.

Zawiłości Pillar 2 tłumaczyli Grzegorz Kuś i Michał Stępień z PwC. Jak mówił Grzegorz Kuś, jest już projekt ustawy w tej sprawie, są wytyczne i zapowiedzi. Pewne obowiązki dla objętych nim firm wejdą już w tym roku, a kolejne od następnych lat. Michał Stępień wyjaśnił, że ideą Pillar 2 jest to, że niezależnie od państwa, w którym prowadzona jest działalność, firma zapłaci przynajmniej 15 proc. podatku. Jeśli komuś wychodzi mniej, trzeba będzie do tej minimalnej stawki dopłacić. Regulacja ma objąć duże grupy, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro.

– Według obecnych założeń podatek ma być pobierany według państwa siedziby spółki. I tam też się go w razie potrzeby dopłaca – tłumaczył Michał Stępień. – Niestety przepisy przewidują szereg korekt względem tego, co jest w sprawozdaniu finansowym, czeka nas więc przygotowanie osobnej kalkulacji pod kątem tego podatku – podsumował.

Tomasz Kassel, partner zarządzający działem Tax, Legal and People w PwC Polska

Kluczowym trendem w obszarze podatków w najbliższym czasie będzie automatyzacja i cyfryzacja procesów podatkowych. Ponad 75 proc. firm planuje inwestycje w tym zakresie, szczególnie w obszarze raportowania CIT i generowania faktur. A nowe przepisy, takie jak JPK_CIT, KSeF i Pillar 2, wymagają wdrożenia technologii, które pomogą firmom spełnić te obowiązki. Jednocześnie narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja procesów (RPA), staną się coraz bardziej popularne, co przełoży się na efektywność działania firm. Duże znaczenie będzie miała także rozbudowa systemów ERP, które wspierają automatyzację – w tym kontekście kluczowe będą kompetencje łączące wiedzę prawnopodatkową z technologiczną.

