„Dzięki oczyszczaczowi powietrza komputer i inne sprzęty nie przytykają się kurzem, nie ulegają przegrzaniu i spowolnieniu, nie wymagają częstego serwisowania, a także w tle planu nagraniowego nie lata kurz widoczny na ujęciach wideo” – pisze we wniosku o interpretację.

Czyste powietrze nie tak ważne dla skarbówki?

Czy wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca twierdzi, że tak, ponieważ oczyszczacz jest „potrzebny do zapewnienia ciągłości i komfortu pracy”.

Co na to fiskus? Zgodził się, że o jakość powietrza trzeba dbać. Ale nie znalazł związku między zakupem oczyszczacza a przychodami z działalności gospodarczej. Skarbówka uznała, że jest to wydatek osobisty, mający na celu poprawę poziomu życia.

„Zakup oczyszczacza powietrza jest jak najbardziej rekomendowany dla poprawy Pana jakości życia. Niemniej jednak wydatek ten nie pozostaje w ścisłym związku z ewentualnymi przychodami, które będzie Pan osiągać prowadząc działalność związaną z tworzeniem treści wideo na portale internetowe” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Reasumując, przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatku do firmowych kosztów i dzięki temu zaoszczędzić na podatku.