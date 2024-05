Czynny żal nie ma oficjalnego wzoru. Przykładowy jest zamieszczony na stronie biznes.gov.pl. Ministerstwo Finansów wskazuje, że powinny się w nim znaleźć przede wszystkim dane podatnika i adresata, opis popełnionego czynu i jego okoliczności, a także informacja o tym, czy sprawca naprawił swój błąd, a jeżeli tego nie zrobił, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia. Ministerstwo odradza też załatwianie sprawy przez pełnomocnika. Przestrzega, że może to zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, a nie dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy czynu.

Za niezłożenie zeznania PIT grozi grzywna

Komu grozi kara za niezłożenie PIT? - Większość podatników, przede wszystkim pracownicy, miała przygotowane zeznania PIT-37 w serwisie e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT. Nawet jak nic z nimi nie zrobili, zostały automatycznie zaakceptowane. Im kara nie grozi – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska. – Samodzielnie zeznania musieli złożyć głównie przedsiębiorcy oraz zarabiający na wynajmie prywatnym, którzy w deklaracjach od fiskusa mieli tylko ogólne informacje. Także osiągający dochody powyżej 1 mln zł (również pracownicy) powinni złożyć DSF-1. Jeśli nie zrobili tego w terminie, muszą liczyć się z grzywną. Minimalna wynosi obecnie 424,20 zł. Spóźnialski może jednak dostać więcej, z reguły jest to około 1 tys. zł – podkreśla Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Ten, kto przesłał zeznanie na czas, ale się w nim pomylił, musi złożyć korektę. Jeśli do tego ureguluje zaległość podatkową, nie grozi mu kara. Tak wynika z art. 16a kodeksu karnego skarbowego. W takiej sytuacji nie musi już składać czynnego żalu.