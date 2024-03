Czytaj więcej ZUS Wakacje składkowe przyjęte przez rząd. Jakie kryteria trzeba spełnić? Płatnik będzie zwolniony przez miesiąc ze wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ale te dwie ostatnie nie zostaną uzupełnione środkami z budżetu państwa. Tak wynika z projektu ustawy, który został skierowany pod obrady rządu. Reguluje on kwestię tzw. wakacji składkowych.

Ile zyskamy na podwyżce kwoty wolnej od podatku

Ile mogliby zyskać na podwyżce kwoty wolnej z 30 do 60 tys. zł? Policzyła to dla „Rzeczpospolitej” Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor w Vialto Partners. Jeśli zarobki brutto (czyli przychód) pracownika wynoszą 50 tys. zł rocznie, teraz zapłaci 1 217 zł podatku, a po podwyżce w ogóle. Jeśli przychód to 70 tys. zł rocznie, zysk wyniesie 3 288 zł. Zarabiający 100 tys. zł zapłaci o 3,6 tys. zł podatku mniej. Podobnie jak pracownik mający przychód w wysokości 150 tys. zł rocznie.

- Tak naprawdę pełna korzyść z wyższej kwoty wolnej pojawia się u pracownika po przekroczeniu 73 tys. zł rocznego przychodu – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Jak to wyjdzie u przedsiębiorcy? Przyjmijmy założenie, że jego koszty wynoszą 20 proc. przychodu. Odlicza też od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Joanna Narkiewicz-Tarłowska wylicza, że dla przedsiębiorcy mającego 50 tys. zł przychodu rocznie podwyżka kwoty wolnej jest neutralna (bo w obu wariantach PIT wynosi zero). Przy przychodzie w wysokości 70 tys. zł zyska 981 zł. – Dopiero od 97,5 tys. zł przychodu rocznie będzie miał pełną korzyść z wyższej kwoty wolnej, zaoszczędzi bowiem 3,6 tys. zł. Tyle samo zysku na podatku jest np. przy przychodach w wysokości 150 tys. zł rocznie – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarłowska.