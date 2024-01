Jednak urzędnicy doszli do przekonania, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską przed upływem trzyletniego okresu na wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe. Dlatego fiskus uznał, że podatnik nie może skorzystać z ulgi. Bo choć w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej stał się współwłaścicielem działki, na której został wybudowany wspólny dom, to nastąpiło to dopiero w 2022 r., tj. po upływie trzyletniego terminu (w tym przypadku przedłużonego specjalnym rozporządzeniem do końca 2021 r.).

Mężczyzna nie zgodził się z taką wykładnią, zaskarżył ją i wygrał. Gliwicki WSA w uznał, że stanie prawnym obowiązującym w sprawie przepisy nie stwarzały jednoznacznego wymogu, aby również nabycie własności budowanego domu nastąpiło przed upływem spornego trzyletniego terminu. Warunek, że wydatki uznaje się za poniesione na własne cele mieszkaniowe, jeżeli nabycie nastąpiło przed upływem tego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r.

Ponadto sąd nie zgodził się, że warunkiem skorzystania ze spornego zwolnienia jest zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską przed upływem trzyletniego terminu. Wytknął przy tym fiskusowi brak logiki, bo przecież sam uznał, że przez jej zawarcie skarżący stał się współwłaścicielem działki już w dacie nabycia jej przez małżonkę do majątku osobistego. Tym samym w momencie ponoszenia wydatków pieniądze wydawał już na własne cele mieszkaniowe. Wyrok nie jest prawomocny. Sygn. akt: I SA/Gl 414/23.