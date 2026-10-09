Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Bractwo św. Piusa: Watykan odkurzył arsenał atomowy. Ale papież to nie władca totalitarny

Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary, którą na członków Bractwa św. Piusa X nałożono ekskomunikę, jest straszliwym bublem prawnym. Papież jest najwyższą władzą w Kościele, ale to nie działa tak, że według swojego widzimisię może ekskomunikować kogoś, bo ma inny kolor włosów, albo że jeździ nie takim samochodem.Rozmowa z ks. Szymonem Bańką, rzecznikiem prasowym Bractwa św. Piusa X w w Polsce

Publikacja: 09.10.2026 07:00

1 lipca 2026 r. Bractwo św. Piusa X wyświęciło bez zgody papieża Leona XIV czterech nowych biskupów,

1 lipca 2026 r. Bractwo św. Piusa X wyświęciło bez zgody papieża Leona XIV czterech nowych biskupów, od lewej: Szwajcara Pascala Schreibera, Amerykanina Michaela Goldade i Francuzów Michela Poinsineta de Sivry oraz Marca Hanappiera. Konsekracji dokonał bp Alfonso de Galarreta

Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

Reklama

Tomasz Krzyżak

Na początku lipca w szwajcarskim Écône Bractwo Świętego Piusa X bez pozwolenia papieża konsekrowało czterech biskupów. Rzym ostrzegał wcześniej, że święcenia będą aktem schizmatyckim i po konsekracji nałożył na was ekskomunikę. Dlaczego pomimo ostrzeżeń zdecydowano się na święcenia biskupów?

Po to, żeby było komu udzielać katolickich sakramentów i głosić katolicką naukę. To tak w jednym zdaniu. Czy któryś z tych elementów w mojej odpowiedzi jest niejasny i wymaga rozwinięcia?

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama