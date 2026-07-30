Rzeczpospolita

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Atomowy konflikt w PiS. Kaczyński wybrał radykalizację zamiast Morawieckiego

Można spytać, po co Kaczyńskiemu był ten podział. Mógł przecież podtrzymywać luźniejszą federacyjną strukturę PiS. Teraz zostaną z nim głównie ludzie wojującej ideologii.

Publikacja: 30.07.2026 09:00

Były premier Mateusz Morawiecki (w środku) i członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus pozują do zdjęcia

Były premier Mateusz Morawiecki (w środku) i członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus pozują do zdjęcia po konferencji w Sejmie, Warszawa, 29 lipca 2026 r.

Foto: Radek Pietruszka/pap

Piotr Zaremba

To historia bez precedensu: żadna partia w dziejach III RP nie pozbywała się za jednym zamachem swoich 40 posłów. Trudno byłoby też znaleźć podobną historię w innych demokratycznych państwach. Prawo i Sprawiedliwość zafundowało sobie operację samookaleczenia. Choć w ostatniej chwili rozstrzygnięcia formalne odwleczono.

Dysydentów miał wyrzucić Komitet Polityczny PiS. Lub raczej uznać, że sami wystąpili z partii, nie podpisując „lojalek” wykluczających równoległą przynależność do stowarzyszenia Rozwój Plus. Ale Komitet Polityczny zrobił unik odsyłając problem do rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego. Czyżby była to okazja do jakiegoś pojednania?

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