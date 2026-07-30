Roman Polko, generał dywizji Wojska Polskiego, były dowódca Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.
W miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim służby zabezpieczają krater o średnicy około 10 metrów. Na miejscu ujawniono porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra potwierdził, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie o wybuchu.
Na miejscu pracują policjanci, strażacy, wojsko z użyciem śmigłowca oraz policyjni kontrterroryści. O zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW i Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz zaapelował o spokój i nieutrudnianie prac służbom.
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Ok. godziny 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim - podaje Dowództwo Opera...
Zdarzenie zbiegło się w czasie z nocnym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców. Około godziny 3.40 niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszył polską przestrzeń powietrzną, a po sześciu minutach zniknął z radarów. W Lublinie i Krasnymstawie uruchomiono na około 11 minut syreny alarmowe.
Gen. Roman Polko jednoznacznie wpisał ten incydent w ciąg wrogich działań ze strony Rosji. – Rzeczywiście, Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Przez dłuższy czas był spokój, ale wcześniej była już rakieta CH-55 pod Bydgoszczą, były ataki dronowe, wysadzanie torów. Otóż za tym wszystkim stoi Rosja – powiedział gen. Roman Polko w TVN24. Były dowódca GROM ironizował, że „należy wstrzymać pomoc Ukrainie, jak powiedział Czarnek”, a wówczas „Rosja będzie mogła sobie robić nad naszym terytorium, co chce”.
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Generał skrytykował również dotychczasową politykę informacyjną państwa i opóźnienia w przekazywaniu wiadomości publiczności. Przyznał, że o incydencie po raz kolejny dowiedział się z mediów, zamiast z oficjalnych źródeł rządowych. – Jeżeli chcemy tę wojnę kognitywną, informacyjną wygrywać, no to ta komunikacja powinna być zdecydowanie lepsza – ocenił.
Wojskowy skrytykował także zbyt ogólne komunikaty wysyłane obywatelom przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. – Trudno jest podchodzić z dystansem, widząc tego typu komunikaty RCB: „zagrożenie z powietrza”, „zachowaj szczególną ostrożność”, „słuchaj dalszych komunikatów”... i jeżeli z tych komunikatów nic naprawdę konkretnego nie wynika – dodał gen. Polko.
W ocenie byłego dowódcy GROM-u Polska powinna zintegrować komunikację służb i przejść na model przekazywania konkretnych komunikatów w czasie rzeczywistym, wzorując się na rozwiązaniach ukraińskich, co jest najlepszym sposobem walki z dezinformacją.
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