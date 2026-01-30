Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow

Potrzebujemy nowego podejścia do pracy, które pozwoli nam działać skuteczniej, ale bez wyniszczającego tempa.

Publikacja: 30.01.2026 16:00

„Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”: W rytmie slow

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

Slow work to idea, dzięki której możemy spojrzeć na pracę nie jako narzucony obowiązek, ale świadomy wybór – przekonuje psycholożka Iwona Krasoń-Forkasiewicz. Swoje doświadczenia osobiste i zawodowe zawarła w praktycznym podręczniku – instrukcji „Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”. Rynek pracy przyspiesza, kompetencje szybko się dezaktualizują, a poczucie niepewności pracowników rośnie. W pogoni za wynikami, obciążeni zadaniami i zestresowani czekamy na weekend, urlop czy emeryturę.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Islander: Wygnanie”: Europa po złej stronie
Plus Minus
„Islander: Wygnanie”: Europa po złej stronie
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Dagmara Woźniakowska: Lubię wyraźne zakończenia
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Plus Minus
„The Ballad of Wallis Island”: Wyspa smutków i radości
Hubert Zapiór jako Don Giovanni w spektaklu Kiriłła Sieriebriennikowa w berlińskiej Komisce Oper
Plus Minus
W teatrze nikt nie umiera za dawne grzechy
„Dewan”: Uroki negatywnej interakcji
Plus Minus
„Dewan”: Uroki negatywnej interakcji
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama