Slow work to idea, dzięki której możemy spojrzeć na pracę nie jako narzucony obowiązek, ale świadomy wybór – przekonuje psycholożka Iwona Krasoń-Forkasiewicz. Swoje doświadczenia osobiste i zawodowe zawarła w praktycznym podręczniku – instrukcji „Slow Work. Jak pracować mniej i mądrzej”. Rynek pracy przyspiesza, kompetencje szybko się dezaktualizują, a poczucie niepewności pracowników rośnie. W pogoni za wynikami, obciążeni zadaniami i zestresowani czekamy na weekend, urlop czy emeryturę.