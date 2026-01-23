Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Father Mother Sister Brother”: Wielkie dramaty nie tworzą życia

Amerykanin Jim Jarmusch ceni sobie niezależność, ale chcą u niego grać za minimalne stawki sławni aktorzy. Tak jak w najnowszym filmie z plejadą gwiazd – „Father Mother Sister Brother”, który można oglądać w naszych kinach.

Publikacja: 23.01.2026 15:25

Jim Jarmusch ze Złotym Lwem, nagrodą główną festiwalu filmowego w Wenecji 2025 dla filmu „Father Mot

Jim Jarmusch ze Złotym Lwem, nagrodą główną festiwalu filmowego w Wenecji 2025 dla filmu „Father Mother Sister Brother”

Foto: IMDB/MAt. Pras.

Barbara Hollender

Taki film mógł zrobić tylko Jim Jarmusch. Artysta, który nie szuka sensacji, wstrząsów, wielkich wydarzeń. Człowiek, dla którego liczy się każdy przeżyty dzień, każdy mijany przechodzień, rozmowa przy kawie, smutek lub nadzieja w czyichś oczach. W „Father Mother Sister Brother” – swojej pierwszej od sześciu lat fabule Amerykanin znów opowiedział o najprostszych relacjach między najbliższymi ludźmi.

Ten film podzielony jest na trzy części. Każda toczy się w innym miejscu świata – w prowincjonalnej Ameryce, w Dublinie, w Paryżu. W pierwszej nowelce brat z siostrą jadą do starego ojca, który mieszka na odludziu. Mają wrażenie, że klepie biedę. Ale czy tak jest naprawdę? W samochodzie rodzeństwo, które od dawna idzie własnymi drogami, nie bardzo ma o czym ze sobą rozmawiać. I wizyta u ojca niczego nie zmieni.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Dwaj prokuratorzy”, reż. Sergiej Łoźnica, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Dwaj prokuratorzy”: Przeszłość, która niepokoi
„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS
Plus Minus
„Highlands Fishing”: Moje pole!
„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko
Plus Minus
„Dandadan”: Poznaj moich kosmitów
Starsze pokolenie narzeka na aktorską młodzież, moim zdaniem niesłusznie. Techniczne umiejętności by
Plus Minus
Teatralne perły (nie tylko dla konserwatysty)
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”, scen. Alan Moore, rys. Eddie Campbell, wyd. Timof i cisi wspólni
Plus Minus
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”: Barwy Whitechapel
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama