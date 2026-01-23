Książka Marca Hijinka „ASML. Chipy, wojna technologiczna i najważniejsza maszyna świata. Jak holenderska firma wygrywa z USA i Chinami”, przeł. Michał Głatki, ukaże się za kilka dni nakładem Wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026 r.

Można by przypuszczać, że maszyna litograficzna kosztująca setki milionów euro jest w stanie tworzyć idealne kopie struktur chipowych. Tak jednak nie jest.