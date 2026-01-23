4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 07:04 Publikacja: 23.01.2026 06:00
Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – indolożka, lingwistka kognitywna, poetka i pisarka. Interesują ją sposoby, w jakie ludzie myślą, zwłaszcza powstawanie pojęć abstrakcyjnych, a także sposoby, w jakie myślenie wyrażane jest w znakach. Jej źródłem badań są najstarsze teksty filozoficzne indyjskie wyrażone w sanskrycie (ok. XIII w. p.n.e. – IV w. n.e.), ale także współczesne teksty kultury. Jest autorką czterech monografii na temat historii idei w najstarszej myśli indyjskiej filozoficznej i wielu artykułów naukowych. Obecnie pracuje nad kolejną. Zdobyła siedem grantów badawczych, efektem ostatniego grantu zespołowego jest pierwszy polski przekład Ksiąg Bitewnych Mahabharaty (ok. 30 tys. strof); to trzeci tak duży przekład tego eposu na język europejski. Za swoje osiągnięcia była uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2011) i Distinguished Scholar Award ufundowaną przez Indian Council For Cultural Relations (2023) oraz członkostwem w prestiżowym międzynarodowym towarzystwie naukowym Academia Europaea. Wydała dwa tomiki wierszy („Róża” i „Kołowrót”) oraz dwie powieści („Ślady i kręgi”, „Dzieci Gangi”)
Nic. To znaczy wiedziałam tyle, ile się wiedziało z filmu „Rain Man” z Dustinem Hoffmanem. On grał tam jednak człowieka głęboko autystycznego... Geniusza, ale w pewnym sensie też upośledzonego..
