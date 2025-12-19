Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: Większe opiewamy sprawy

Jest w tych dniach coś, co unosi nas wyżej. Te kilka dni jest proroctwem, które tak czy inaczej trzeba wymówić – wypowiada się ono nami, bez naszej woli i intencji.

Publikacja: 19.12.2025 14:25

Jan Maciejewski: Większe opiewamy sprawy

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jan Maciejewski

Spójrz mi w oczy, Wergiliusz. Skup się. Słuchasz uważnie? Imię. Powiesz je i będziesz mógł odejść. A dokąd – to już zależy od ciebie. Ale zanim odpowiesz, dobrze się zastanów. I wiedz, że nie tylko twój los zależy od tego, co powiesz.

Oktawian August wiedział, kim jest. Był pierwszym spośród wszystkich cezarów. Królem królów, władcą świata. Był, dopóki nie przeczytał tamtego wiersza, czwartej spośród Eklog Wergiliusza. Zaczynającego się od wezwania „Majora canamus” – „większe opiewajmy sprawy”. Nawet on musiał się domyślić, że nie o sobie tutaj czyta. „Wielki szereg stuleci rodzi się teraz od nowa. / Już powraca Dziewica, wraca królestwo Saturna / I z wysokiego nieba nowy zstępuje potomek”. Nikt nie kocha poetów tak jak tyrani. I nikt też równie mocno się ich nie boi. Istnieje cienka i dziurawa granica między hymnem pochwalnym a szyderstwem. Blaskiem słów a ich żarem. Oktawian musiał spędzać nad tym wierszem – proroctwem długie, nocne godziny. Nie zgadzały się podstawowe daty i biograficzne szczegóły. Ale poza tym – bogowie…

RP.PL i The New York Times

Kup roczną subskrypcję RP.PL i ciesz się dostępem do The New York Times!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reżyser Michał Zadara
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Michał Zadara: Prawdziwa historia
„Opowieść świąteczna”, reż. Ida Sagmo Tvedte, dystr. Bomba Film
Plus Minus
„Opowieść świąteczna”: Opowieść bez grubej warstwy lukru
„Eternity. Wybieram ciebie”, reż. David Freyne, dystr. Forum Film
Plus Minus
„Eternity. Wybieram ciebie”: Wieczność jako targi handlowe
„Eleanor Wspaniała”, reż. Scarlett Johansson, dystr. UIP
Plus Minus
„Eleanor Wspaniała”: Telenowela o starości i samotności
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Będzie można kupić książki za niewielkie kwoty, a przy okazji wspomóc organizację imprez kulturalnyc
Plus Minus
Redaktorzy „Plusa Minusa” polecają
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama