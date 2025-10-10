Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 15:25 Publikacja: 10.10.2025 14:30
Foto: AdobeStock
Jesienny spleen się zbliża, po nim Boże Narodzenie za pasem, zatem kolejny sezon boomu na czekoladę można już uznać za otwarty. Popularny ostatnio mem głosi, że czekolada jest najlepszą inwestycją, bo kupujesz 100 g, a zyskujesz dwa kilogramy. Jednak czy ktokolwiek zrezygnowałby z niej, bo od jej nadużywania przybywa krągłości tu i tam? Zwłaszcza że wiedza, iż czekolada, póki gorzka i zawierająca ponad 60 proc. kakaowej istoty w ostatecznym produkcie (najlepiej ok. 70-75 proc.) oraz jedzona z umiarem, wpływa dobroczynnie na nasze zdrowie, a nie tylko samopoczucie, jest dziś powszechna.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Czyżby w dobie Monachium kiełkował już pomysł o sojuszu, który historia zna jako pakt Ribbentrop – Mołotow?
Jest taki rodzaj dobrego wychowania, które stanowi najwyższą formę bezczelności. I odpowiednio – czasem trzeba s...
Bez znajomości naszych dziejów tracimy tożsamość i kompas. Dlatego w infrastrukturze państwa polskiego instytucj...
Minister Żurek ani słowem nie napomknął, żeby szykował jakąkolwiek poważną reformę. Mówi tylko o szykanach i ods...
NBA staje się coraz mniej amerykańska. Fani koszykówki wypatrują nowego Mesjasza, który przywróci amerykański pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas