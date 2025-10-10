Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gorzki smak czekolady przyszłości

Za sprawą brytyjskich naukowców nauczymy się produkować tanie i powszechnie dostępne czekolady premium z ziarna kakaowca właściwie dowolnej jakości. Świetna wiadomość? Otóż niekoniecznie.

Publikacja: 10.10.2025 14:30

Gorzki smak czekolady przyszłości

Foto: AdobeStock

Magdalena Kawalec-Segond

Jesienny spleen się zbliża, po nim Boże Narodzenie za pasem, zatem kolejny sezon boomu na czekoladę można już uznać za otwarty. Popularny ostatnio mem głosi, że czekolada jest najlepszą inwestycją, bo kupujesz 100 g, a zyskujesz dwa kilogramy. Jednak czy ktokolwiek zrezygnowałby z niej, bo od jej nadużywania przybywa krągłości tu i tam? Zwłaszcza że wiedza, iż czekolada, póki gorzka i zawierająca ponad 60 proc. kakaowej istoty w ostatecznym produkcie (najlepiej ok. 70-75 proc.) oraz jedzona z umiarem, wpływa dobroczynnie na nasze zdrowie, a nie tylko samopoczucie, jest dziś powszechna.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Bogusław Chrabota: Władimir Putin kłamie w sprawie Czechosłowacji
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Władimir Putin kłamie w sprawie Czechosłowacji
Jan Maciejewski: Błogosławionym zazdrościłem stosu
Plus Minus
Jan Maciejewski: Błogosławionym zazdrościłem stosu
Gry, warsztaty, nowe technologie czekają na gości Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi. Jak ciekaw
Plus Minus
W historii nasza przyszłość
Małgorzata Paprocka: Wybiorą nową KRS i będą wmawiać, że wszystko jest w porządku
Plus Minus
Małgorzata Paprocka: Wybiorą nową KRS i będą wmawiać, że wszystko jest w porządku
Amerykański świat koszykówki oszalał na punkcie Coopera Flagga. 18-latek został wybrany w drafcie z
Plus Minus
W oczekiwaniu na nowego Jordana
Reklama
Reklama
e-Wydanie