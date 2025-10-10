Koniec hegemonii liberałów w internecie

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 06:41 Publikacja: 10.10.2025 06:00
Karol Nawrocki i Donald Trump w drodze do Gabinetu Owalnego, 3 września 2025 r. Marzenia prawicy o systemie prezydenckim w Polsce przynajmniej częściowo inspirowane są trumpowskim stylem rządzenia opartym na uroczyście podpisywanych dekretach
Foto: SAUL LOEB/AFP
Dane Nielsen Audience Measurement pokazują, że wyraźnie prawicowa i antyliberalna TV Republika w lipcu 2025 r. stała się najpopularniejszą stacją telewizyjną w Polsce. Rok wcześniej zajmowała dopiero szóste miejsce, a od tego czasu jej udział w rynku wzrósł o ponad 68 proc. Z kolei Polskie Badania Czytelnictwa wskazują, że w pierwszym kwartale 2025 r. „Gazeta Wyborcza” zanotowała największy spadek wśród ogólnopolskich dzienników – aż o 19 proc. względem pierwszego kwatału 2024 r.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Amerykańska prawica wreszcie ma swoją cancel culture, która jest narzucona i koordynowana przez państwo, angażuj...
Czy podczas monologów Konrada, Kordiana, Hamleta lub Ofelii popadającej w szaleństwo w polskich teatrach widzowi...
Kiedy Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego, zagrał swoją najlepszą teatralną rolę? Wtedy, gdy przestał być dy...
„EA Sports FC 26” dowodzi, że można rozwijać się poprzez podział.
Na ile krytyk może spoufalać się z tymi, o których pisze? W rozwikłaniu tej zagadki pomaga „The Critic”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas