Koniec hegemonii liberałów w internecie

Liberałowie tracą hegemoniczny wpływ w III RP, a nowy porządek buduje prawica. Czy powtórzy ich błędy?

Publikacja: 10.10.2025 06:00

Karol Nawrocki i Donald Trump w drodze do Gabinetu Owalnego, 3 września 2025 r.

Karol Nawrocki i Donald Trump w drodze do Gabinetu Owalnego, 3 września 2025 r. Marzenia prawicy o systemie prezydenckim w Polsce przynajmniej częściowo inspirowane są trumpowskim stylem rządzenia opartym na uroczyście podpisywanych dekretach

Foto: SAUL LOEB/AFP

Konstanty Pilawa

Dane Nielsen Audience Measurement pokazują, że wyraźnie prawicowa i antyliberalna TV Republika w lipcu 2025 r. stała się najpopularniejszą stacją telewizyjną w Polsce. Rok wcześniej zajmowała dopiero szóste miejsce, a od tego czasu jej udział w rynku wzrósł o ponad 68 proc. Z kolei Polskie Badania Czytelnictwa wskazują, że w pierwszym kwartale 2025 r. „Gazeta Wyborcza” zanotowała największy spadek wśród ogólnopolskich dzienników – aż o 19 proc. względem pierwszego kwatału 2024 r.

