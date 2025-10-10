Koniec hegemonii liberałów w internecie

Dane Nielsen Audience Measurement pokazują, że wyraźnie prawicowa i antyliberalna TV Republika w lipcu 2025 r. stała się najpopularniejszą stacją telewizyjną w Polsce. Rok wcześniej zajmowała dopiero szóste miejsce, a od tego czasu jej udział w rynku wzrósł o ponad 68 proc. Z kolei Polskie Badania Czytelnictwa wskazują, że w pierwszym kwartale 2025 r. „Gazeta Wyborcza” zanotowała największy spadek wśród ogólnopolskich dzienników – aż o 19 proc. względem pierwszego kwatału 2024 r.