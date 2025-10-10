Jeżeli potrzebne i zgodne z Konstytucją zmiany bolą tych, którzy latami demolowali polski system prawny – to tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku” – takimi słowami rzecznik rządu Tuska Adam Szłapka stanął w obronie rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Umożliwia ono powołanie większości składu sądzącego bez losowania, na podstawie decyzji przełożonego. Padła w tym wpisie na platformie X deklaracja: „Nie cofniemy się o krok”.