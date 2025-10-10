Rzeczpospolita

W sprawie sądów bez zmian. Trwa walka o wstawianie „swoich”

Kiedyś przyjdzie czas na sędziowską samorządność, ale najpierw trzeba się pozbyć „złych ludzi” – argumentują politycy obozu władzy i sprzyjający mu prawnicy. Tyle że wtedy w sądach pozostaną wyłącznie „ich ludzie”. Czy to na pewno jest droga do odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości?

Publikacja: 10.10.2025 10:30

Już Adam Bodnar szukał sposobu na cofnięcie awansów „neosędziów", Waldemar Żurek idzie tą samą drogą

Już Adam Bodnar szukał sposobu na cofnięcie awansów „neosędziów", Waldemar Żurek idzie tą samą drogą, ale obiecuje większą skuteczność. Na zdjęciu na konferencji prasowej w przeddzień objęcia urzędu w towarzystwie innych nowych ministrów: kultury Marty Cienkowskiej i energii Miłosza Motyki; 23 lipca 2025 r.

Piotr Zaremba

Jeżeli potrzebne i zgodne z Konstytucją zmiany bolą tych, którzy latami demolowali polski system prawny – to tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku” – takimi słowami rzecznik rządu Tuska Adam Szłapka stanął w obronie rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Umożliwia ono powołanie większości składu sądzącego bez losowania, na podstawie decyzji przełożonego. Padła w tym wpisie na platformie X deklaracja: „Nie cofniemy się o krok”.

