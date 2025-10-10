Rzeczpospolita

Plus Minus
W oczekiwaniu na nowego Jordana

NBA staje się coraz mniej amerykańska. Fani koszykówki wypatrują nowego Mesjasza, który przywróci amerykański prymat wśród najlepszych zawodników. Kimś takim może być wybrany w tegorocznym naborze z numerem 1 biały jak mleko 18-latek ze stanu Maine – Cooper Flagg.

Publikacja: 10.10.2025 14:40

Amerykański świat koszykówki oszalał na punkcie Coopera Flagga. 18-latek został wybrany w drafcie z

Foto: Richard Rodriguez/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP

Michał Steć

W maju nowojorscy Knicks pokonali w sześciu meczach broniących tytułu bostońskich Celtów, awansując tym samym do finałów Konferencji Wschodniej w NBA. Oznaczało to, że mistrzowska parada po raz siódmy z rzędu odbędzie się w innym mieście. Ostatni raz tytuł mistrza NBA udało się obronić Golden State Warriors, którym przewodzili legendarni Stephen Curry i Kevin Durant w latach 2017 i 2018.

