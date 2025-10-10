W maju nowojorscy Knicks pokonali w sześciu meczach broniących tytułu bostońskich Celtów, awansując tym samym do finałów Konferencji Wschodniej w NBA. Oznaczało to, że mistrzowska parada po raz siódmy z rzędu odbędzie się w innym mieście. Ostatni raz tytuł mistrza NBA udało się obronić Golden State Warriors, którym przewodzili legendarni Stephen Curry i Kevin Durant w latach 2017 i 2018.