Jak Erdogan rozegrał rozszerzenie NATO

Fragment książki Jensa Stoltenberga (we współpracy z Perem Andersem Madsenem) „Na mojej warcie. Przewodzenie NATO w czasie wojny”, w przekładzie Mileny Skoczko-Nakielskiej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Port, Warszawa 2025

Madryt to piękne miasto z wieloma wspaniałymi pałacami, majestatycznymi kościołami i urokliwymi placami, natomiast IFEMA, Institución Ferial de Madrid, nie jest szczególnie pięknym miejscem. Ta ogromna hala wystawowa znajduje się na obrzeżach stolicy Hiszpanii, niedaleko lotniska. Zarówno hala, jak i jej otoczenie wyglądają niczym pustynia z cementu i betonu. Pod palącym letnim słońcem skwar staje się nie do zniesienia.