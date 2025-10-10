Jak Erdogan rozegrał rozszerzenie NATO

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
10.10.2025
Uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Szwecja, Finlandią a Turcją była dziwnym spektaklem. Niczego nie przygotowano, ponieważ wszystko działo się tak szybko – wspomina były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na zdjęciu stoi pierwszy z lewej, obok prezydenci Turcji Recep Tayyip Erdogan, Finlandii Sauli Niinistö i premier Szwecji Magdalena Andersson. Siedzą ministrowie spraw zagranicznych: Turcji Mevlüt Çavusoglu, Finlandii Pekka Haavisto oraz Szwecji Ann Linde
Foto: NATO
Fragment książki Jensa Stoltenberga (we współpracy z Perem Andersem Madsenem) „Na mojej warcie. Przewodzenie NATO w czasie wojny”, w przekładzie Mileny Skoczko-Nakielskiej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Port, Warszawa 2025
Madryt to piękne miasto z wieloma wspaniałymi pałacami, majestatycznymi kościołami i urokliwymi placami, natomiast IFEMA, Institución Ferial de Madrid, nie jest szczególnie pięknym miejscem. Ta ogromna hala wystawowa znajduje się na obrzeżach stolicy Hiszpanii, niedaleko lotniska. Zarówno hala, jak i jej otoczenie wyglądają niczym pustynia z cementu i betonu. Pod palącym letnim słońcem skwar staje się nie do zniesienia.
