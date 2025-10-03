Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Prof. Kazimierz Kik: Dla Donalda Tuska nie ma już dzisiaj miejsca w polityce

Jest zgraną kartą. Odebrał władzę PiS-owi i nic pozytywnego nie zdziałał, tylko wygenerował same problemy. Jego rząd to zbiór nieprofesjonalnych ministrów. Koalicja, która wygrała wybory w 2023 r., już nie istnieje - mówi prof. Kazimierz Kik, politolog.

Publikacja: 03.10.2025 15:10

Tam w Kijowie widzieliśmy początek organizowania się nowej Europy. Rządzić nią będzie nowy dyrektori

Tam w Kijowie widzieliśmy początek organizowania się nowej Europy. Rządzić nią będzie nowy dyrektoriat europejski – Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Tusk będzie ignorowany – uważa prof. Kazimierz Kik

Foto: Marcin Obara/pap

Eliza Olczyk

Czy obserwujemy upadek przywództwa Donalda Tuska w koalicji rządzącej? Mały koalicjant, czyli Polska 2050, ostentacyjnie mu się postawił podczas głosowania nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie CPK. Tusk był wściekły i dał temu wyraz, ale chyba niewiele może zrobić?

Ten mały koalicjant wysiada właśnie z lektyki rządowej i za to zapłaci. Donald Tusk jest jednym z najbardziej profesjonalnych i doświadczonych polskich polityków. Stał na czele rządu, na czele Rady Europejskiej i na czele Europejskiej Partii Ludowej. W Polsce nie ma drugiego tak doświadczonego polityka, obeznanego nie tylko z realiami rządzenia, ale również z mechanizmami działającymi w Unii Europejskiej. Rzecz w tym, że jest on przedstawicielem pewnej fali, która w Europie opada.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Przemysław Czapliński: Opór wobec siły pieniądza
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Przemysław Czapliński: Opór wobec siły pieniądza
– Kocham Warszawę. Co roku przyjeżdżam tu, żeby pospacerować i kupić książki – mówi Zane Štāla. Tłum
Plus Minus
Agenci wpływu
Heinrich Heine nazwał Chopina „Rafaelem fortepianu”. Pianistę sfotografował w 1847 roku w Paryżu Lou
Plus Minus
Tradycja gry Chopina umarła razem z nim
Zdjęcie Jerzego Andrzejewskiego, które zostało po raz pierwszy opublikowane w „Dziennikach”, wydanyc
Plus Minus
Andrzejewski i piękny dwudziestoletni Hłasko
„Anachrony”
Plus Minus
„Anachrony”: Szarych komórek podróże w czasie
Reklama
Reklama
e-Wydanie