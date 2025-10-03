Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.10.2025 16:08 Publikacja: 03.10.2025 15:10
Tam w Kijowie widzieliśmy początek organizowania się nowej Europy. Rządzić nią będzie nowy dyrektoriat europejski – Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Tusk będzie ignorowany – uważa prof. Kazimierz Kik
Foto: Marcin Obara/pap
Ten mały koalicjant wysiada właśnie z lektyki rządowej i za to zapłaci. Donald Tusk jest jednym z najbardziej profesjonalnych i doświadczonych polskich polityków. Stał na czele rządu, na czele Rady Europejskiej i na czele Europejskiej Partii Ludowej. W Polsce nie ma drugiego tak doświadczonego polityka, obeznanego nie tylko z realiami rządzenia, ale również z mechanizmami działającymi w Unii Europejskiej. Rzecz w tym, że jest on przedstawicielem pewnej fali, która w Europie opada.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Potrzebujemy nowych narracji, by zrozumieć historię – sugeruje w nowej książce Caparrós.
Naszą literaturę przekładają często po godzinach, hobbystycznie. Skąd wzięła się ich pasja? Czy tłumacze z język...
Wszystko, co wiedział o graniu na fortepianie, Fryderyk Chopin odkrył sam. Nie przeszedł formalnej edukacji fort...
Relacje Marka Hłaski z Jerzym Andrzejewskim są jednym z wielu mitów powojennej literatury polskiej. Czy była to...
„Anachrony” zapewni mnóstwo frajdy doświadczonym miłośnikom gier euro, czyli tych, w których bardziej od klimatu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas