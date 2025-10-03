Czy obserwujemy upadek przywództwa Donalda Tuska w koalicji rządzącej? Mały koalicjant, czyli Polska 2050, ostentacyjnie mu się postawił podczas głosowania nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie CPK. Tusk był wściekły i dał temu wyraz, ale chyba niewiele może zrobić?

Ten mały koalicjant wysiada właśnie z lektyki rządowej i za to zapłaci. Donald Tusk jest jednym z najbardziej profesjonalnych i doświadczonych polskich polityków. Stał na czele rządu, na czele Rady Europejskiej i na czele Europejskiej Partii Ludowej. W Polsce nie ma drugiego tak doświadczonego polityka, obeznanego nie tylko z realiami rządzenia, ale również z mechanizmami działającymi w Unii Europejskiej. Rzecz w tym, że jest on przedstawicielem pewnej fali, która w Europie opada.