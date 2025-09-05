Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Lato 69”: Edukacja seksualna

„Lato 69” nie jest wyłącznie sprośną komedią młodzieżową, choć kilku pikantnych scen faktycznie tu nie brakuje.

Publikacja: 05.09.2025 16:30

„Lato 69”, reż. Jillian Bell, film dostępny na platformie Disney+

„Lato 69”, reż. Jillian Bell, film dostępny na platformie Disney+

Foto: mat.pras.

Rafal Glapiak

Gdy rok szkolny chyli się ku końcowi, a będąca w ostatniej klasie katolickiego liceum Abby Flores (Sam Morelos) wciąż jest dziewicą, dziewczynie nie pozostaje nic innego, jak tylko zgłosić się po pomoc do kogoś bardziej doświadczonego. Chcąc uwieść, a następnie zaciągnąć do łóżka chłopaka, w którym zadurzona jest od podstawówki, Abby wynajmuje lokalną striptizerkę o pseudonimie Santa Monica (świetna Chloe Fineman). Ta godzi się na to, by udzielić nastolatce kilku porad z dziedziny cielesności, ponieważ potrzebuje pieniędzy. Jeśli nie zdobędzie forsy – a tak się składa, że Abby, popularna w sieci streamerka, ma na koncie trochę grosza – klub, w którym pracuje, przejmie konkurencja.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Diana Brzezińska
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Diana Brzezińska: Bachata i morderstwa
„Gra w kości”, Elżbieta Cherezińska, wyd. II, Zysk i S-ka
Plus Minus
„Gra w kości”: Święte kości
„Przyjaciele muzeum”, Heather McGowan, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Literackie
Plus Minus
„Przyjaciele muzeum”: Sztuka zdobywania darczyńców
„Mafia: The Old Country”, prod. Hangar 13, 2K, platf. PC, PS5, XS
Plus Minus
„Mafia: The Old Country”: Wyspa jak z krwawego obrazka
„Państwo Rose”, reż. Jay Roach, dystr. Disney Polska
Plus Minus
„Państwo Rose”: Wojna na gesty, wojna na słowa
Reklama
Reklama
e-Wydanie