Gdy rok szkolny chyli się ku końcowi, a będąca w ostatniej klasie katolickiego liceum Abby Flores (Sam Morelos) wciąż jest dziewicą, dziewczynie nie pozostaje nic innego, jak tylko zgłosić się po pomoc do kogoś bardziej doświadczonego. Chcąc uwieść, a następnie zaciągnąć do łóżka chłopaka, w którym zadurzona jest od podstawówki, Abby wynajmuje lokalną striptizerkę o pseudonimie Santa Monica (świetna Chloe Fineman). Ta godzi się na to, by udzielić nastolatce kilku porad z dziedziny cielesności, ponieważ potrzebuje pieniędzy. Jeśli nie zdobędzie forsy – a tak się składa, że Abby, popularna w sieci streamerka, ma na koncie trochę grosza – klub, w którym pracuje, przejmie konkurencja.