Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 17:12 Publikacja: 05.09.2025 16:30
„Lato 69”, reż. Jillian Bell, film dostępny na platformie Disney+
Foto: mat.pras.
Gdy rok szkolny chyli się ku końcowi, a będąca w ostatniej klasie katolickiego liceum Abby Flores (Sam Morelos) wciąż jest dziewicą, dziewczynie nie pozostaje nic innego, jak tylko zgłosić się po pomoc do kogoś bardziej doświadczonego. Chcąc uwieść, a następnie zaciągnąć do łóżka chłopaka, w którym zadurzona jest od podstawówki, Abby wynajmuje lokalną striptizerkę o pseudonimie Santa Monica (świetna Chloe Fineman). Ta godzi się na to, by udzielić nastolatce kilku porad z dziedziny cielesności, ponieważ potrzebuje pieniędzy. Jeśli nie zdobędzie forsy – a tak się składa, że Abby, popularna w sieci streamerka, ma na koncie trochę grosza – klub, w którym pracuje, przejmie konkurencja.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Film „Zniknięcia” okazał się przyjemnym horrorem. Historia zaginięcia dzieci, które pewnego dnia wyszły z domu i...
W powieści Elżbiety Cherezińskiej Chrobry przedstawiony jest jako swój chłop, co to i wypić, i pochędożyć lubi....
„Przyjaciele muzeum” to lektura długa i żmudna. Nie przynosi, niestety, adekwatnej satysfakcji czytelniczej.
„Mafia: The Old Country” funduje wycieczkę na Sycylię z początków XX w.
Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas