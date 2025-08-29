Rzeczpospolita

„Bałtyk”: Czy warto było

„Bałtyk” Igi Lis jednych rozczuli i zachwyci, innym przypomni, dlaczego od polskiego wybrzeża stronią.

Publikacja: 29.08.2025 16:50

„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Czesi je uwielbiają. Przyjeżdżają do nas, bo własnego morza nie mają, a do Włoch czy Chorwacji im daleko. Chwalą naszą kuchnię, rozsądne temperatury i przystępne ceny, a jeśli na coś narzekają, to na piwo, które ich zdaniem jest niedobre i zbyt drogie. A my? My chętnie wybieramy południe Europy. Nad Bałtykiem – niesłusznie – widzimy jedynie paragony grozy i parawany na plaży.

Dokument „Bałtyk” tego nie zmieni. Debiutująca w pełnym metrażu Iga Lis, córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin, pokazuje świat w całej swojej złożoności. Piękno kontrastuje z brzydotą, a urok zestawia z kiczem. Ale nawet ten kicz skrywa niekiedy rzeczy niezwykłe, o czym doskonale wiedzą wszyscy, którzy odwiedzili pewną wędzarnię w Łebie. Ponoć serwują tam najlepsze ryby na całym polskim wybrzeżu.

