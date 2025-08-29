Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 30.08.2025 00:52 Publikacja: 29.08.2025 16:00
„Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek, dystr. Gutek Film
Foto: mat. pras.
W zasadzie chodzi o kino małżeństwa Grzegorzków, bo Natalia Grzegorzek jest producentką filmów reżyserowanych przez Łukasza. „Kamper” (2016) i „Córka trenera” (2018) pokazały, że Grzegorzkowie świetnie czują dwa bardzo amerykańskie gatunki typowe dla kina niezależnego – filmy drogi i tzw. feel good movies (na poprawę humoru).
Grzegorzek jednak nie chciał być reżyserem jednego rodzaju kina i w „Moim wspaniałym życiu” (2021) już w tak dobry nastrój widzów nie wprawiał. Wiwisekcja polskiej rodziny była podlana bardzo wytrawnym sosem z ledwo dostrzegalną nutą słodyczy. Co wyróżnia kino Grzegorzka, to nie tylko dojrzałe i pełne inteligentnego humoru spojrzenie na międzyludzkie relacje, ale też świetne aktorstwo. Agata Buzek, Jacek Braciak czy Piotr Żurawski stworzyli u niego swoje najlepsze ekranowe kreacje. Wiele więc oczekiwałem po jego najnowszym filmie, którego zwiastun obiecywał tym razem thriller erotyczny.
