W zasadzie chodzi o kino małżeństwa Grzegorzków, bo Natalia Grzegorzek jest producentką filmów reżyserowanych przez Łukasza. „Kamper” (2016) i „Córka trenera” (2018) pokazały, że Grzegorzkowie świetnie czują dwa bardzo amerykańskie gatunki typowe dla kina niezależnego – filmy drogi i tzw. feel good movies (na poprawę humoru).

Grzegorzek jednak nie chciał być reżyserem jednego rodzaju kina i w „Moim wspaniałym życiu” (2021) już w tak dobry nastrój widzów nie wprawiał. Wiwisekcja polskiej rodziny była podlana bardzo wytrawnym sosem z ledwo dostrzegalną nutą słodyczy. Co wyróżnia kino Grzegorzka, to nie tylko dojrzałe i pełne inteligentnego humoru spojrzenie na międzyludzkie relacje, ale też świetne aktorstwo. Agata Buzek, Jacek Braciak czy Piotr Żurawski stworzyli u niego swoje najlepsze ekranowe kreacje. Wiele więc oczekiwałem po jego najnowszym filmie, którego zwiastun obiecywał tym razem thriller erotyczny.