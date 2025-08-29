Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 29.08.2025 18:52 Publikacja: 29.08.2025 15:50
Wernor Herzog podczas sesji fotograficznej w Paryżu w 2024 r.
Foto: JOEL SAGET/AFP
5 września Werner Herzog skończy 83 lata. Choć twierdzi, że jest leniwy, nie przestaje pracować. Jest jedynym reżyserem w historii kina, który nakręcił filmy na wszystkich kontynentach. Do dziś powstało ich ponad 80. Fabuł i dokumentów. Pisze książki. Biegnie za swoimi dziecięcymi marzeniami i w tym biegu się nie zatrzymuje.
Zapytany przez dziennikarza „New York Timesa”, czy z wiekiem staje się mniej ekscentryczny, odparł: „Ekscentryczny? Zupełnie inaczej widzę tę sytuację. Ja jestem zupełnie zwyczajny, to świat wokół jest ekscentryczny”.
