5 września Werner Herzog skończy 83 lata. Choć twierdzi, że jest leniwy, nie przestaje pracować. Jest jedynym reżyserem w historii kina, który nakręcił filmy na wszystkich kontynentach. Do dziś powstało ich ponad 80. Fabuł i dokumentów. Pisze książki. Biegnie za swoimi dziecięcymi marzeniami i w tym biegu się nie zatrzymuje.

Zapytany przez dziennikarza „New York Timesa”, czy z wiekiem staje się mniej ekscentryczny, odparł: „Ekscentryczny? Zupełnie inaczej widzę tę sytuację. Ja jestem zupełnie zwyczajny, to świat wokół jest ekscentryczny”.