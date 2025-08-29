Rzeczpospolita

Werner Herzog. Żołnierz i filozof kina

Werner Herzog, reżyser „Fitzcarraldo” i „Aguirre. Gniew Boży”, został laureatem Złotego Lwa za całokształt twórczości na odbywającym się właśnie festiwalu filmowym w Wenecji.

Publikacja: 29.08.2025 15:50

Wernor Herzog podczas sesji fotograficznej w Paryżu w 2024 r.

Foto: JOEL SAGET/AFP

Barbara Hollender

5 września Werner Herzog skończy 83 lata. Choć twierdzi, że jest leniwy, nie przestaje pracować. Jest jedynym reżyserem w historii kina, który nakręcił filmy na wszystkich kontynentach. Do dziś powstało ich ponad 80. Fabuł i dokumentów. Pisze książki. Biegnie za swoimi dziecięcymi marzeniami i w tym biegu się nie zatrzymuje.

Zapytany przez dziennikarza „New York Timesa”, czy z wiekiem staje się mniej ekscentryczny, odparł: „Ekscentryczny? Zupełnie inaczej widzę tę sytuację. Ja jestem zupełnie zwyczajny, to świat wokół jest ekscentryczny”.

