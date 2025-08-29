Czy są cyfry bądź liczby gorsze i lepsze? Na lekcjach arytmetyki tego się nie dowiemy. Ale numerologowie mają w tej sprawie coś do powiedzenia. Podobnie jak filozofowie, by wspomnieć Pitagorasa i jego szkołę. Nie należy zapominać też o historykach, bo w ich wypadku liczby to daty, a daty niosą z sobą emocje. Choćby nasz 13 grudnia roku 1980. Czy Jaruzelski, planując stan wojenny, wziął pod uwagę, że rozpoczęcie go w nocy 13 skazuje całą operację przeciw Solidarności na porażkę? Myślę, że nie, a sugestie, że „13” to liczba pechowa, uważał za czysty przesąd.