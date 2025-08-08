W Niemczech temat bomby atomowej budzi pewien zbiorowy stan

W niemieckiej kulturze lęk przed atomem nie przybiera formy spektakularnych eksplozji ani technologicznych fascynacji rodem z amerykańskiego science fiction. To nie wyobrażenie siły, lecz przeżycie bezsilności – emocjonalne dziedzictwo czasów zimnej wojny, poczucia bycia polem bitwy cudzych potęg i wewnętrznego rozpadu zaufania do postępu. Atom w niemieckim imaginarium to nie cud inżynierii, lecz bezosobowy monolit, zapowiedź katastrofy, której nie sposób dokładnie zobaczyć – ale którą można odczuć jako niepokój, napięcie, niepewność.