W Niemczech temat bomby atomowej budzi pewien zbiorowy stan

W Niemczech lęk przed atomem zyskał wyjątkowo głęboki, kulturowo zakorzeniony wymiar. Dlaczego? Odpowiedź leży na styku geografii, historii i tożsamości zbiorowej.

Publikacja: 08.08.2025 09:00

Niemieckie kino i telewizja od lat próbują wypracować estetykę nieobecności, która pozwala przekazać niewyrażalne: napięcie, niepokój, rozpad zaufania do świata. Przykładem dokument „Unter Kontrolle”

Michał Chudoliński

W niemieckiej kulturze lęk przed atomem nie przybiera formy spektakularnych eksplozji ani technologicznych fascynacji rodem z amerykańskiego science fiction. To nie wyobrażenie siły, lecz przeżycie bezsilności – emocjonalne dziedzictwo czasów zimnej wojny, poczucia bycia polem bitwy cudzych potęg i wewnętrznego rozpadu zaufania do postępu. Atom w niemieckim imaginarium to nie cud inżynierii, lecz bezosobowy monolit, zapowiedź katastrofy, której nie sposób dokładnie zobaczyć – ale którą można odczuć jako niepokój, napięcie, niepewność.

