W Niemczech temat bomby atomowej budzi pewien zbiorowy stan

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 08.08.2025 09:04 Publikacja: 08.08.2025 09:00
Niemieckie kino i telewizja od lat próbują wypracować estetykę nieobecności, która pozwala przekazać niewyrażalne: napięcie, niepokój, rozpad zaufania do świata. Przykładem dokument „Unter Kontrolle”
Foto: mat. pras.
W niemieckiej kulturze lęk przed atomem nie przybiera formy spektakularnych eksplozji ani technologicznych fascynacji rodem z amerykańskiego science fiction. To nie wyobrażenie siły, lecz przeżycie bezsilności – emocjonalne dziedzictwo czasów zimnej wojny, poczucia bycia polem bitwy cudzych potęg i wewnętrznego rozpadu zaufania do postępu. Atom w niemieckim imaginarium to nie cud inżynierii, lecz bezosobowy monolit, zapowiedź katastrofy, której nie sposób dokładnie zobaczyć – ale którą można odczuć jako niepokój, napięcie, niepewność.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Agata Kornhauser-Duda: „Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się słowami moje...
Próbom wyjaśnienia afer z udziałem premiera Izraela i jego otoczenia towarzyszyły trzęsienia ziemi, cuda, zbiegi...
Od zrzucenia przez Amerykanów bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki minęło już 80 lat. Ludzie zapominają, jakie...
Zamiast widokówek, turystów i mew – kraty, osadzeni i łoskot zamykanych cel. Donald Trump bierze się do reaktywa...
Andrzej Duda był konsekwentnie proukraiński, choć coraz mniej to pasowało do jego trumpizmu. Współpracował z Wła...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas