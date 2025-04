Jan Maciejewski: Nic to

Proszę mi wybaczyć kabotyństwo tego, co zaraz zrobię. O tym wszystkim, co wydarza się po drugiej stronie pisma, o każdej z męczarni i rozkoszy układania słów w zdania, co do zasady należy milczeć. W przeciwnym razie popadnie się z dużą dozą prawdopodobieństwa w jedno z dwóch: chwalipięctwo albo użalanie. A najprawdopodobniej – mieszankę jednego z drugim. Proszę mi wierzyć, że jeśli już to robię, to mam ku temu powód.

Ten moment, w którym trafiła do drukarni, był jak zerwanie. Nagłe zakończenie trwającego blisko rok romansu. Sprzątałem porozrzucane notatki, jakbym robił porządek w łazience. Wyrzucałem jej szczoteczkę do zębów, opróżniałem półkę z kosmetykami. Jedne książki odkładałem na półkę, inne odnosiłem do biblioteki – sprzątałem ubrania, których zapomniała spakować. Każde z nich miało jeszcze na sobie jej zapach, przypominało jakieś zdanie, którego zapomniałem jej powiedzieć. Wyznać, zanim odeszła.

Kiedy rok temu zaczynałem jej szukać, nie wiedziałem jeszcze, czy na pewno istnieje. Ktoś taki mignął raz czy dwa w tłumie, z daleka. Ale czy to na pewno była ona? I wreszcie którejś nocy – większość tej historii wydarzyła się nocami – pobiegłem za nią, złapałem za rękę, spojrzeliśmy sobie w oczy. I od tej pory, przez wiele długich miesięcy (mniej więcej tyle, ile zawsze trwa stan zakochania, „pierwszy rzut” tej choroby), nie rozstawaliśmy się ani na krok.