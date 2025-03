Jan Maciejewski: Powaga życia

W rozmowie Andrzeja Nowaka z Jackiem Dukajem (weszła ona w skład tomu pod tytułem „Kto pisze naszą historię”) pisarz science fiction rozpościera przed profesorem historii pejzaż świata, w którym nie można już de facto odróżnić prawdy od fikcji, ponieważ to ta druga wydaje się dużo bardziej „rzeczywista”. Bardziej pobudzająca, efektywna, angażująca zmysły, emocje, wolę i wyobraźnię. I że to na falach tych nierealnych, ale za to niezwykle atrakcyjnych oceanów wrażeń i bodźców kołysze się ludzka wyobraźnia. Dobrze, dobrze – przerywa w pewnym momencie Nowak – ale czy to nie odbiera powagi życiu? „Nie znam nikogo, kto by tak zapytał – odpowiada, uśmiechając się, Dukaj – pan pierwszy takie pytanie stawia – o powagę życia”.

To jest właśnie to. Niewyłączony ogień, niedokręcona woda, zapomniany portfel. Drobiazg. Naiwne, dziecięce pytanie. To pytanie, którego – przy nawale tak wielu innych kwestii i wątpliwości – nikt wcześniej nie postawił. O powagę życia. O jego rangę. Ciężar, od którego nikt nie jest nas w stanie uwolnić. Wątpliwość, której nikt za nas nie rozstrzygnie. To jest ta różnica, na zewnątrz prawie że niedostrzegalna, która przebiega między ludźmi a „przeżywaczami fikcji” – jak między wyglądającymi tak samo w pierwszej połowie marca drzewami. Tymi, które jeszcze zakwitną z pozostałymi, i tymi, w których już na zawsze zatrzymało się, a nie tylko zastygło na kilka zimowych miesięcy ich życie wewnętrzne; między śpiącymi i umarłymi.

To różnica, o której przed stu laty filozof Paul Elmer More pisał: „pośród uroków indolencji i ignorancji zjawia się budzący grozę przekaz filozofii, że ze wszystkich spraw rodzaju ludzkiego nic nie jest warte brania na poważnie, ale że my jako ludzie musimy być poważni”.

Bo przecież ta powaga, o którą pyta Nowak, sama w sobie nie wyparowała. Opuściła życie samo, opuściła człowieka jako przedmiot zainteresowania i rozproszyła się na tysiące „spraw rodzaju ludzkiego”. Przeżywanych z ekscytacją, przerażeniem, w poczuciu absolutnej autentyczności. Spraw składających się na życie NIEUWAŻNE.

„Budzący grozę przekaz filozofii” – myśl, która nachodzi w pociągu, gdy ten już ruszył. Myśl, że czym prędzej trzeba zeń wyskoczyć.