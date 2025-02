Mateusz Dobrowolski: „AI pomogła mi stworzyć dokumentację rozwoju”

O tym, jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie podnoszenia kwalifikacji Mateusz Dobrowolski opowiedział w podcastcie z cyklu „Rzecz o AI”. Jak wskazał, żeby zacząć pracować ze sztuczną inteligencją wystarczy ciekawość i determinacja.

- Z biegiem lat informacja zaczęła być coraz bardziej dostępna i pojawiło się narzędzie, które pozwoliło na to, żeby agregować wiedzę w jeszcze lepszy sposób – zauważył. Jak tłumaczył, korzystając z modeli językowych, wystarczy odpowiednio sformułowany „prompt” (polecenie), żeby otrzymać wskazówki na temat tego, na czym powinniśmy się skupić w procesie zdobywania konkretnych kompetencji. Odwołał się tu do przykładu z własnego życia. – W pewnym momencie powiedziałem sobie, że chcę być inżynierem chmur. Wystarczyło napisać w AI (polecenie – red.), jaką drogę edukacji powinienem przejść, by zostać inżynierem chmur. Dodałem do tego własny kontekst (…), po czym dostałem instrukcję tego, jak się uczyć – powiedział. – Nazwałem to moją dokumentacją rozwoju. Ona pomogła mi zoptymalizować proces nauki – dodał.