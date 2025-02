Żołnierz pyta mnie, jaki sens dalszej walki

Osamotnienie generała

Trzy dni wcześniej Anders odbył inną jeszcze, ważną rozmowę – ze Stanisławem Mikołajczykiem. Na polecenie prezydenta podjął próbę nakłonienia byłego premiera do porzucenia pomysłu wyjazdu do Moskwy i udziału w zaprojektowanym w Jałcie rządzie tymczasowym. Przekonywał go, że mimo pacyfistycznych nastrojów Anglosasów rosyjski imperializm doprowadzi niebawem do wybuchu nowej wojny. Nie porzucił myśli o wycofaniu PSZ z frontu, „godnego i jedynego protestu realnego przeciw konferencji krymskiej”, i zmierzał przekonywać prezydenta i rząd do zmiany stanowiska w tej sprawie. Nie ukrywał jednak swoich rozterek.

Dowódca 2. Korpusu i były premier w lutym 1945 r. jako jedyni wśród przebywających na Zachodzie Polaków dysponowali pewnym realnym potencjałem politycznym. Bez udziału Mikołajczyka Brytyjczykom znacznie trudniej byłoby zaakceptować tworzony w Moskwie polski rząd tymczasowy. Bez dowodzonych przez gen. Andersa oddziałów działania aliantów na froncie włoskim mocno się komplikowały. Obaj, choć każdy w inny sposób, swoje polityczne kalkulacje opierali na wsparciu ze strony Wielkiej Brytanii. Koordynacja ich działań otwierała nowe możliwości, być może dawałaby nadzieję na uzyskanie nieco lepszych warunków rozwiązania kwestii polskiej. Do porozumienia jednak nie doszło. Mikołajczyk ocenił rozumowanie generała jako „błędne i fałszywe”.

26 lutego 1945 r. prezydent powierzył Andersowi pełnienie obowiązków naczelnego wodza. W pierwszym rozkazie generał podkreślił, że PSZ pozostają wyrazem suwerenności Rzeczypospolitej. Potwierdzając gotowość dochowania sojuszniczych zobowiązań, deklarował: „Zgodnie z honorem do Polski wrócimy jako żołnierze z bronią w ręku. A jeżeli obcy ludzie lub bojaźliwi pytać Was będą, o co walczycie, odpowiadajcie, że żołnierz polski bije się dziś o to samo, o co poszedł w bój pięć lat temu: aby w naszym kraju i w świecie nigdy siła nie mogła rządzić nad prawem”. Rozkaz zamykał kwestię antyjałtańskiego protestu wojska.

Po przybyciu do Londynu Anders przekonał się, że był w tej sprawie osamotniony. Dotyczyło to nie tylko władz cywilnych. Podobne stanowisko zajmowali szef sztabu gen. Stanisław Kopański, gen. Stanisław Maczek, minister obrony narodowej gen. Marian Kukiel. Analiza przygotowana w sztabie naczelnego wodza wskazywała, że odmowa udziału w dalszej wojnie z Niemcami dałaby Anglosasom pretekst do uchylenia się od zobowiązań wobec Polski, spowodowałaby utratę moralnego i ideowego kapitału, jakim cieszy się ona w świecie, dając jednocześnie Rosji i władzom warszawskim silny argument propagandowy. Generał zapewne znał ten dokument. Uważał, że po decyzji Mikołajczyka o wyjeździe do Moskwy, w praktyce rozwiązującej problemy Brytyjczyków z tworzeniem jałtańskiego rządu tymczasowego, PSZ pozostają jedynym atutem, który można rzucić na stół w rozgrywce o los Polski. Tę ostatnią kartę należało rozegrać roztropnie.

Obserwujący wydarzenia z perspektywy Kanady były wódz naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski wątpił, „czy celowym i wskazanym jest w sytuacji obecnej dalsze wybijanie naszej młodzieży i naszych kadr wojskowych”, dodając, że „nie widzi jasno ekwiwalentu politycznego”. Nie był w tych ocenach odosobniony. Kłopot w tym, że takiego ekwiwalentu nikt Andersowi nie oferował. Politykę brytyjską jednoznacznie definiowały porozumienia jałtańskie.