Gość "Plusa Minusa" poleca. Michał Gulczyński: Celebracja życia

Ostatnio przeczytałem książkę Richarda Reevesa pt. „Chłopcy i mężczyźni. Dlaczego współcześni mężczyźni przeżywają trudności, dlaczego to ważne i co z tym zrobić?”. To pozycja non-fiction, która dotyczy sytuacji chłopców i mężczyzn, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale wiele jej spostrzeżeń można odnieść także do realiów w Polsce. Autor, jako ekspert i badacz, przedstawia temat w przystępny sposób – łączy dane z codziennymi obserwacjami, co sprawia, że książka jest nie tylko merytoryczna, ale też angażująca.