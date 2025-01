Odyseja władców lodu

Byli idealnie dobranymi partnerami zarówno w życiu prywatnym, jak i na lodowisku. Urodzeni w latach 30. na terenie Związku Sowieckiego Biełousowa i Protopopow przeżyli dzieciństwo naznaczone traumą wojny.

Szczególnie trudne doświadczenia stały się wówczas udziałem Olega (1932), który dorastał w Leningradzie i przeżył blokadę tego miasta. Niemieckie oblężenie trwające od września 1941 do stycznia 1944 roku doprowadziło do śmierci blisko 1,5 miliona rosyjskich żołnierzy oraz cywilów. Wielu zmarło w wyniku głodu. Protopopow wspominał, że on sam i jego matka również byli już bliscy takiej śmierci. Ratunek przyniósł ojczym chłopca, poeta Dmitrij Cenzor, który zdołał wyprowadzić rodzinę z umierającego miasta. To od niego Oleg dostał pierwsze łyżwy.