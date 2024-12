Polki zawojują zarządy Mety albo Google'a? Potencjał jest, ale trzeba zmienić politykę

Stereotyp, że nowe technologie nie są dla pań, odchodzi do lamusa, ale kobiety na wysokich stanowiskach w tej branży to nadal rzadkość. W tym roku to grono opuściły dwie biznesowe ikony: Susan Wojcicki i Sheryl Sandberg. Ile następczyń znajdą?