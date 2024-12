Jakub Ekier: Życzenia na jutrzejsze wczoraj

Tę może przynieść wiara w Boże Narodzenie. Kto ją ma, niech znajdzie – życzę i tego – pokrzepienie w betlejemskiej opowieści. Co według niej zaszło „w owym czasie”, wydaje się ponawiać grudzień za grudniem. Moc tego, piękno tradycyjnych kolęd i świątecznych obrzędów może odczuć i ktoś, komu brak wiary. Ale czy zaczerpnie stąd otuchę? Sam od lat szukam jej w rytmie przyrody, jaki te święta uprzytamniają. We własnym włączeniu w to, co większe niż moja chwilowość. Cóż, kiedy i w przyrodzie coś za naszą sprawą pęka. Wystarczy, żebym porównał zimy przed pół wiekiem z obecnymi, i już wierzę z kolei w klimatyczną katastrofę…

A jednak. Ładny mi felieton ku pociesze. Zbliża się on do końca, wyznaczonego objętością, pewniejszego niż nawet koniec świata – a ja dalej nie znajduję budującej puenty. Ale ratunkiem piszącego jest odejść od pisania. Raz rozprostować kości, raz zalać herbatę. I oto za kolejnym wstaniem eureka: wykład słyszany 40 lat temu! Pewien afrykanista przytoczył wtedy noworoczną sentencję któregoś z czarnoskórych ludów. Jego członkowie nie składają sobie życzeń na rok, który nadchodzi. Mówią o czymś, co dla sceptyka zdarzyłby tylko pomyślny traf, a co według ich wierzeń sprawił jakiś bóg. Oświadczają: „Przeprowadził nas przez jeszcze jeden rok”.

Przeprowadził – i oby Państwa też pocieszała wdzięczność za to, co jest i było. Za te same twarze przy świątecznym stole i noworocznym toaście. Za poranne otwarcie oczu w znajomym kącie, czy samotnie, czy przy najbliższej osobie. Za nagą koronę kasztanowca w oknie, imię wyświetlające się z dzwonkiem telefonu i co tam jeszcze zrządzi choćby traf. Takiej wdzięczności nie zburzy żadna katastrofa. Życzę szczęśliwej przeszłości – i żeby jej przybywało jak najdłużej.