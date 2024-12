Jan Maciejewski: …ale boicie się zapytać

Everything is about sex, except the sex. Sex is about power” („We wszystkim chodzi o seks, poza samym seksem. W seksie chodzi o władzę”) – mawiał Frank Underwood, bohater serialu „House of Cards”. I ten jeden cytat w zasadzie streszcza moje stanowisko w wiadomej sprawie. Nie ma takiej edukacji, która nie byłaby „seksualna”. Poza „edukacją seksualną”. Bo jeśli gdzieś, w jakiejś sferze życia, skupia się, „wypłaca” wszystko to, co o życiu wiemy i potrafimy z nim zrobić, to właśnie tutaj. Tam, gdzie intymność jest największa, tam najbardziej się odsłaniamy. Nagie stają się nie tylko ciała, jeszcze bardziej obnażone zostają umysł i charakter. Nie mają się już gdzie ukryć pycha czy zachłanność, ale też wyjść z ukrycia mogą wreszcie czułość i troska.

Czy 50-letnia pani Lucyna mówiąca o libido może zdeprawować dzieci?

Mój sprzeciw wobec „edukacji seksualnej” nie jest powodowany lękiem przed deprawacją dzieci. Powiedzmy sobie szczerze, czy 50-letnia pani Lucyna w trwałej dywagująca nad pożytkami wynikającymi z masturbacji albo pan Zdzisław z problemem alkoholowym i po dwóch rozwodach opowiadający o libido mogą rozbudzić choćby cień cienia grzesznej myśli? I nieważne nawet który minister, z rządu o jakim profilu ideologicznym, wprowadzać chciałby taki przedmiot do szkół. Jeśli bierze się seksualność w oderwaniu, wymontowuje się ją, wydziera z całości, w ramach której istnieje (nomen omen się ją „uprzedmiatawia”), to pozbawia się seksualność całego sensu i znaczenia. Bo „everything is about sex” – przenika ta sfera wszystko, jak może to zrobić tylko to, co nie zostało wprost nazwane. Ambicja i poświęcenie, strach i zachwyt – tego, co ukryte między słowami, naprawdę nie da się opowiedzieć w 45 minut, nie zmieści się między przerwami.

To historia o rozkoszy, która poszukiwana sama dla siebie, zawsze na końcu okazuje się rozpaczą. O pięknie, które – jak w każdej innej dziedzinie życia – zdobyte za wcześnie, okazuje się kiczem.

Czy istnieje związek między „nastolatkowie coraz wcześniej przechodzą inicjację seksualną” i „wśród nastolatków panuje epidemia depresji”?

Bo to nie jest opowieść o anatomii ani tym bardziej o technicznej sprawności. Ta prawdziwa, niewpisywalna do planów lekcji nauka o seksie nie ma nic wspólnego z niesmacznym miksem wychowania fizycznego i biologii. To historia o rozkoszy, która poszukiwana sama dla siebie, zawsze na końcu okazuje się rozpaczą. O pięknie, które – jak w każdej innej dziedzinie życia – zdobyte za wcześnie, okazuje się kiczem. Bolesnym (z bólem fizycznym włącznie) rozczarowaniem. Naprawdę tak trudno skojarzyć, dostrzec logiczny związek dwóch oczywistości: „nastolatkowie coraz wcześniej przechodzą inicjację seksualną” i „wśród nastolatków panuje epidemia depresji”? Gdzie indziej łatwiej jest się nawzajem zranić? Czy najłatwiej nie okrada się z poczucia godności i własnej wartości tego, kto jest nagi? A jeśli przychodzi się do drugiego ciała po to, by zaspokoić fizyczną potrzebę, to jest to właśnie intencja złodzieja. A opowiadanie o seksie od strony technikaliów, „przekazywania wiedzy” jest niczym innym jak przysposobieniem do tego fachu. I odebraniem możliwości na usłyszenie tych kilku słów, których już żadne inne później nie zastąpią. I których nie zastąpią też wieloletnie spotkania z psychoterapeutą. Tego, że jestem tu dla ciebie i z tobą, a nie z własnymi wyobrażeniami i oczekiwaniami. I zgadzam się na ciebie całą, ciebie całego i na wszystko to, co nasza bliskość oznacza, z czym się wiąże i co może z niej wynikać. Że nie jesteśmy tu po to, żeby się sprytnie i sprawnie nawzajem obrabować. Że jesteśmy tu po to, by się spotkać i poznać. We właściwym sensie tych słów.