Bogusław Chrabota: Zawiedziony biegiem spraw świata w 2024 roku

Dlaczego wspominam właśnie dziś książkę Michała Komara, RAF, Baadera, Meinhof? Nie bez przyczyny. Otóż bez większego ryzyka można chyba powiedzieć, że słowo „zmęczenie” najpełniej oddaje prawdę o naszym świecie w końcu 2024 roku. Oczywiście trudno było wiązać z nim jakieś większe nadzieje. Pod koniec 2023 roku wiedzieliśmy już, że konflikt w Ukrainie to nie epizod, lecz prawdziwe kryterium w historii europejskich zmagań wolnościowej demokracji z autorytaryzmem. Zaskoczył nas zarówno atak Hamasu na Izrael, jak i początek inwazji na Gazę. Ale wszyscy sądziliśmy, że to tylko krótka operacja wojskowa, a nie masywna wojna, która rozciągnie się na kolejne lata. Pożegnaliśmy ISIS w nadziei na spokój w Syrii. Ale dalecy byliśmy od perspektywy powrotu do Białego Domu Donalda Trumpa.

Rok 2024 potwierdził, że ludzkość schodzi na dno tylko po to, by usłyszeć od spodu pukanie. W Ukrainie Rosja z głębokiej defensywy przeszła do terytorialnych zdobyczy, Izrael nie tylko nie zaprzestał bombardowania Gazy, ale zaczął burzyć miasta w Libanie. W Syrii znów przejęli inicjatywę islamiści i zdobyli Aleppo. I to, co było w początkach roku zaledwie mglistą perspektywą, w listopadzie stało się ciałem; Donald Trump zdobył Biały Dom i szykuje się do robienia globalnych porządków. A znając wdzięk jego pląsów w składzie porcelany, można naprawdę zacząć się bać.

Czy potrafimy jako demokracja poradzić sobie na tylu frontach? Mając jeszcze na karku Kaczyńskiego, Orbána, Ficę i Le Pen? Kryzys w Niemczech i zapowiedź globalnej wojny celnej, która zapewne mocno uderzy w Europę? Czy naszych kontrakcji, choć racjonalnych i zasadnych, nie dotknie syndrom bezradności? Nie poczujemy się jak przyszli członkowie RAF wobec przegniłego porządku świata?

Tak, bez wątpienia odczuwamy w końcu tego roku zmęczenie. Wojną w Ukrainie, bezceremonialnością Trumpa, bezwzględnością Putina, dwulicowością jego chińskich partnerów. Nieczułością społeczeństw na biedę ludzkiego losu. Na cierpienie i bezsens ciągłej walki. Ilu z nas się wyłączy z tego świata, a ilu zradykalizuje? Co z tego będzie? Kolejna zakłamana autokracja jak ta Kaczyńskiego? Nie chcę, nie lubię być Kasandrą, ale jak każdy mam prawo żywić obawy co do losu mojego kraju i mojego świata, a moja praca wręcz mnie do tego zobowiązuje. Wybaczcie państwo te podśmierdujące patosem słowa, ale mam tylko was, by móc z kimś się nimi podzielić. Zresztą może to tylko chwilowa słabość, durny grudniowy nastrój, a przyszły rok przyniesie zasadniczą odmianę? Nie wiem. Oby. Oby nadszedł koniec złej wojny, Trump okazał się cudotwórcą, a zmęczenie przeminęło z gorzkim smakiem jakiegoś panaceum na wszystkie troski świata. Nie potrafię życzyć sobie i Wam pod koniec roku niczego lepszego. Za tydzień kolejny numer „Plusa Minusa”. Może wraz z nim poczujemy, że świat jest lepszy.