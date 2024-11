Czy zadziała „efekt Brukseli” i regulacje zainspirują inne kraje do podobnego ukształtowania ram prawnych AI? W jaki sposób będą oddziaływać na poziom konkurencyjności Unii Europejskiej? Co jest do zrobienia po stronie publicznej, jeżeli chodzi o wdrożenie Aktu i tworzenie środowiska przyjaznego dla innowacji? Czy po regulacji nie nastąpi deregulacja?

Na to i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć goście podcastu „Posłuchaj Plus Minus”, dr Joanna Mazur z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Alek Tarkowski z Open Future Foundation.