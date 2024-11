„Empire of the Ants”: 103 683 zwiedza okolicę

Miłośnicy gier strategicznych dowodzili już wojskami Napoleona pod Waterloo i prowadzili szturm na plaże Normandii. Czasami zapuszczali się też w kosmos, by podziwiać statki sunące w ogniu ku ramionom Oriona i dziesiątkować żniwiarki pracowicie zbierające melanż. W „Empire of the Ants” zasmakują w czymś nietypowym – przejmą kontrolę nad owadami zamieszkującymi las i poprowadzą je na wojnę na śmierć i życie.

Zasadniczo to klasyczny RTS, czyli strategia czasu rzeczywistego, w której gracz rozbudowuje swoją bazę, zbiera surowce i gromadzi jednostki, które następnie posyła do boju. Program oferuje również widok z perspektywy trzeciej osoby, umożliwiający zwiedzanie okolicy razem z bohaterską mrówką (wojowniczką nr 103 683). Ba, dorzuca też elementy rodem z gier platformowych, zmuszając chociażby do skakania po elementach scenerii. Dzięki różnorodności misji tryb przeznaczony dla pojedynczego gracza wciąga i niekiedy nawet stanowi wyzwanie. „Empire of the Ants” powstała jednak z myślą o rozgrywkach sieciowych. Rywalizacja z żywym przeciwnikiem jest o wiele bardziej emocjonująca i wymagająca. W dodatku chętnych do wspólnej zabawy nie brakuje.