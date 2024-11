Jan Maciejewski: Znaj proporcje

Kultura, cywilizacja odbudowuje się zawsze od dołu, od tego, co najprostsze. Muzyka powstaje nie dla filharmonii, ale by móc przy niej potańczyć. Malunki na ścianach mają ubarwić szarość codziennego życia. A opowiadanie sobie historii przez bohaterów „Dekameronu” – pomóc im zabić czas w oczekiwaniu na zakończenie śmiertelnej zarazy. Zaczyna się zawsze od odruchu, impulsu, tego co pierwotne i naturalne. Ale Boccaccio przez swój koncept „noweli” („newsa”) odkrywa drugi biegun tego równania, równą mu co do mocy i konieczności obowiązywania część. Temu, co żywotne, pierwotne (pożądaniu, zazdrości, chciwości) musi odpowiadać zmysł proporcji. Jest on jak naczynia, bez którego cały ten koktajl ludzkich żądz i instynktów rozlałby się na wszystkie strony i wsiąknął w ziemię. Sprawiedliwe, dobrze zważone plotki – tym są dla mnie opowiadania Boccaccia. Czasami to równanie wypełnić może celna riposta, innym razem – zjadliwa inwektywa. Bywa, że i skrupulatnie, precyzyjnie odmierzona zemsta. Ale te jego proporcjonalne nowiny zaprowadzają porządek, przywracają jakąś utraconą, a niezbędną do życia harmonię. Epidemia dżumy jest nie tylko fabularnym pretekstem do powstania „Dekameronu”. Każda zaraza, zwłaszcza zbierająca tak śmiertelne żniwo jak ta z połowy XIV wieku, zanurza świat w chaosie. Niszczy hierarchie, rozbija porządek, odbiera ludziom ich role i funkcje w społeczeństwie. A tamten świat i tak trząsł się w posadach, XIV wiek, ten przednówek renesansu, obumieranie średniowiecza, tektoniczne ruchy nowych języków i przekonań, odkryć i herezji. Tamtą rzeczywistość trzeba było ustanowić na nowo. I Boccaccio robił to w najbardziej beztroski i uroczy z możliwych sposobów. Plotkując.

Ale też żeby uzyskać proporcję, potrzebne są różnice. To jak z melodią – powstaje tylko wtedy, kiedy rozbrzmiewają różne dźwięki, albo z obrazem – kompozycją różnych barw i kształtów. Potrzebne są różnice, kontrasty, napięcia – porządek powstaje z chaosu jak potrawa ze składników. Bo działo się to za życia Boccaccia. Jego bohaterowie byli dobrzy i źli. Ładni i brzydcy, biedni i bogaci. Cnotliwi i rozpasani do imentu. A dziś? Wszyscy są równi.