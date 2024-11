Jan Maciejewski: Bóg jest pisarzem

Leży w tej chwili obok mnie jeden z tomów „Biblii pisarzy” ks. Marka Starowieyskiego. Wielkiej antologii poezji i prozy inspirowanej Pismem Świętym. I jeśli szukać jakiegoś dowodu w tej sprawie, sprawie tożsamości i jej poszukiwań, to wielotomowe dzieło byłoby jednym z nich. To Biblia jest przewodnikiem po tożsamości, po każdej z nich. Bo składa się nie tyle ze stron i słów, ile ze szczelin. Każda jej linijka jest taką nierównością, smugą światła, którą dostrzec można tylko klęcząc, zwijając się po jednym z otrzymanych przez życie ciosów. Tych najbardziej bolesnych, po których już samemu nie wie się, kim się właściwie jest, skąd przyszło i po co to wszystko. Wersety jak uchylone drzwi, historie jak wszechświaty, każdy znajdzie w nich dla siebie miejsce. W każdym zdołają urosnąć i wypełnić go sobą. Słowa jak żyły, w których tętni sens.

Śmiech Sary, zazdrość Kaina, bezradność Samsona, któremu obcięto włosy. Wzlot, upadek i ponowna droga w górę króla Dawida. Niedowiarstwo Zachariasza, milczenie Józefa, zdrada Judasza i zdrada Piotra. Nie ma takiego zawahania ani takiego triumfu. Takiej samotności ani takiej ucieczki, która nie znalazłaby tu na siebie odpowiedzi. Która by tu siebie nie rozpoznała, nie zbudowała na odbiciu z liter i wersów swojej tożsamości.

Ponieważ Bóg jest pisarzem, pisze świat i każdego z nas z osobna. I ta jedna książka napisana przez Niego osobiście nie jest niczym innym jak matrycą każdej z opowieści, którą jesteśmy i jaką snujemy. Pisarze uczą się z Biblii pisania, a pozostali ludzie – samych siebie. Na kolanach, ciężko oddychając, wpatrując się w szczelinę. W jedno z odbić, które z czasem okazuje się tożsame z moją twarzą.