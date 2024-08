Tak, „Lot nad kukułczym gniazdem” to jeden z antybiotyków najskuteczniej zwalczających w człowieku bakcyle instytucjonalnej choroby. Bo czy każdy urząd, instytut, placówka – nie jest w rzeczy samej domem wariatów? I to takim, do którego relatywnie normalni ludzie zapisują się z własnej woli. Tak jest bezpieczniej, spokojniej – ch…, ale stabilnie. Pierwszym z objawów instytucji jest letarg. Bezwolny dryf po falach procedur. Na Keseya jeszcze przyjdzie czas, na razie odtruwamy go „Mikołajkiem”.

Ukryty, nigdy niewypowiedziany, ale niezmienny cel każdej z nich – zrobić z ciebie Ananiasza; przeflancować na pupilka Naszej Pani. Zawsze przygotowanego, martwego w środku, gładkiego z zewnątrz pieszczoszka wszystkich instytucji. Ananiaszy się nie bije (w końcu noszą okulary), z Ananiaszami się nie bawi. Lepiej być wiecznie śpiącym Kleofasem albo i Alcestem z nieodłączną bułeczką czekoladową w buzi, lepiej pisać linijki, zostawać za karę po lekcjach, niż być Niedotykalnym. On już przegrał, stanął po stronie Opiekunów i Dyrektorów. Nawet Rosół nie każe mu patrzeć prosto w oczy, bo wie, że nic by tam nie zobaczył. I druga lekcja Goscinnego: prawdziwe życie dzieje się na przerwie. Szkoła, jak każda instytucja, ma swój plan. Ty musisz mieć własny. Musisz się jej wymknąć. Inaczej skosi cię i przemieli w swoich trybach. Zapadniesz na Instytucje i już nigdy się nie wyleczysz.

Nie poczujesz żaru ani pasji, bo te przychodzą bez żadnego trybu, poza planem i procedurą. Natkniesz się na nie tylko w samotności, idąc własną drogą. Omijając ośrodki i placówki jak tyczki podczas slalomu. Czasem dostaniesz którąś z nich prosto w zęby – bywa i tak. Ale to i tak lepsze, niż poczuć się bezpiecznie i komfortowo w jej murach. To jak pokochać kajdany.

Nad wejściem do każdej z nich widnieje napis: „Zakaz palenia”. Ale im nie chodzi o papierosy. To ciebie chcą zgasić. Ile razy spróbujesz tam zapłonąć, włącza się alarm, przyjeżdżają odpowiednie służby, wszyscy mają poważne miny, kręcą głową z niedowierzaniem. Niech im będzie. Ty – uciekaj. Omijaj procedury, rób zaległości, nadrabiaj na zewnątrz, na powietrzu. Szukaj tlenu. Płoń.

Nie mogę ci tego powiedzieć. Nie dlatego, żebyś powtórzył to swojej pani – nie podejrzewam cię o to. Nie mogę, bo sam musisz do tego dojść. To musi być twoja ucieczka. Każdy ma własną. Z Instytucji nikt cię nie wyleczy – poza tobą.