Nasza pamięć, nasza wolność

O wolności rozważano jednak nie tylko w kontekście historycznym. Uwaga zgromadzonych na wydarzeniu historyków, muzealników i działaczy europejskich instytucji kultury co rusz zwracała się ku toczącej się wojnie rosyjsko-ukraińskiej oraz autorytarnym rządom na Białorusi – ku aktualnym przykładom ukazującym mieszkańcom Europy w różnych zakątkach, jak wielką wartość ma wolność i walka o jej utrzymanie.

– Intelektualiści w Finlandii przed 2022 r. byli przeciwni przystąpieniu naszego kraju do NATO. Jednak doświadczenie agresji rosyjskiej i emocje, które się z tym wiązały, spowodowały, że u milionów Fi- nów wrócił strach przed okupacją. Przypomnieliśmy sobie, co to znaczy, kiedy kraj jest zniewolony. To tak, jakby ktoś nagle odpalił lont i wyzwolił w nas pewien sposób myślenia. Obecnie wejście do NATO postrzegane jest jako nasz akt wolności, ale okupiony dramatem innych – wspomniała w trakcie sympozjum fińska historyczka, prof. Laura Kolbe z Uniwersytetu Helsińskiego. W Helsinkach odbędzie się przyszłoroczne sympozjum.

Czytaj więcej Plus Minus Pamięć w budowie To nie jest konferencja naukowa, tylko raczej spotkanie ludzi, którzy pamięcią zajmują się w praktyce – mówią organizatorzy 11. Sympozjum „Pamięć Europy”. Spotkanie przynosi ciekawe zderzenie różnych perspektyw historycznych, a kontekst wojny na wschodzie dodaje dyskusjom dramatyzmu.

Poczuć się wolnym człowiekiem

Już w otwierającej sympozjum debacie pt. „Wolność jako aktualne wyzwanie dla historii publicznej i edukacji obywatelskiej” uczestnicy mierzyli się z problemem tragicznych wydarzeń i ich wpływu na politykę wielu krajów. Chodzi zarówno o doświadczenia II wojny światowej, która wyryła swój ślad właściwie w całej Europie, ale także o konflikty domowe toczące się na Starym Kontynencie przez cały XX wiek: w Hiszpanii, Irlandii czy na Bałkanach. Dyskutowano również na temat spadku po dyktaturach i rządach totalitarnych oraz o doświadczeniu budowania na nowo demokracji, co było wyzwaniem nie tylko dla Europy za żelazną kurtyną.

– Hiszpańska demokracja jest młoda. Minęło zaledwie 47 lat od przyjęcia konstytucji i nadal wiele osób nie zagoiło swoich ran. Wiele osób nie chce też, aby one się zagoiły. Wszyscy w Hiszpanii mają w swojej rodzinie kogoś, kto zginął w czasie dyktatury. Nie wszyscy chcą jednak mówić o tym, co się działo, ale to nie jest sposób na ukojenie uczuć – opisywała swoją perspektywę hiszpańska polityczka Maria Luz Martínez Seijo.

Z kolei Barbara Walshe, przez wiele lat związana z Centrum na Rzecz Pokoju i Pojednania, zwróciła uwagę na irlandzkie doświadczenia trudnego sąsiedztwa z Wielką Brytanią. Wskazała, że prawdziwa wolność rozpoczęła się dla Irlandczyków w 1998 r., kiedy to doszło do podpisania porozumienia wielkopiątkowego kończącego trwający kilkadziesiąt lat spór. – Nagle nastąpił pokój. Ludzie zaczęli nabierać dystansu, pojawiła się przestrzeń, która umożliwiła znalezienie szerszego kontekstu tego, co się stało. Oczywiście, nie wydarzyło się to z dnia na dzień, to nadal trwa, do dzisiaj to jest w nas, ale zaczęliśmy dostrzegać to, co nas łączy. Okazało się, że tych rzeczy jest dosyć sporo i to pozwala nam na odbudowanie sąsiedztwa – tłumaczyła irlandzka aktywistka.