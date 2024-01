Puszczyki, uszatki, płomykówki, pójdźki czy włochatki – sowy należą do najbardziej tajemniczych ptaków. Wpływa na to ich nocny tryb życia, doskonały słuch, wreszcie olbrzymie, bystre oczy. Dziś ptaki te uchodzą za symbol mądrości, jednak w przeszłości uważano je za stworzenia przeprowadzające dusze do świata zmarłych. I w taką właśnie podróż z pogranicza jawy i snu zabiera nas karcianka „Sowy”.