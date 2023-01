W pudełku znajduje się 12 różnokolorowych stworzeń morskich. Rozpoznamy wieloryba, rekina, żółwia, kraba, rozgwiazdę czy chociażby konika morskiego. Różnią się rozmiarami i kształtami.

Gra oferuje też 48 układanek. Każda z nich to prostokąt bądź inna figura geometryczna, którą trzeba wypełnić stworzeniami, niekiedy nawet w kilku warstwach. Oczywiście szczelnie i tak, by żadne z nich nie wystawało poza jej obrys. Każdemu zwierzęciu trzeba znaleźć więc określone miejsce, co nie jest łatwe i często wymaga wielokrotnych prób. Przestawiania, poprawiania, udoskonalania. Czasami wydaje się, że niewiele brakuje do rozwiązania zadania, by po chwili okazało się, że zabawę trzeba zacząć od nowa.