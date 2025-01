Trzeci sezon serialu ma mieć swoją premierę 27 czerwca, pół roku po premierze drugiego sezonu. Trzeci sezon „Squid Game” ma być zarazem ostatnim.



Reklama

Pierwszy sezon „Squid Game” najczęściej oglądanym serialem na Netfliksie

Premiera pierwszego sezonu „Squid Game” miała miejsce we wrześniu 2021 roku. Serial okazał się wielkim przebojem – w serwisie Netflix odtworzono go 265 mln razy, co czyni go najpopularniejszym serialem na Netfliksie (drugie miejsce zajmuje serial „Wednesday”, trzecie – drugi sezon serialu „Squid Game”).



„Squid Game” opowiada o rozgrywce, do której zapraszane są osoby borykające się z ogromnymi długami. Stawką gry jest nagroda w wysokości 45,6 mld południowokoreańskich wonów (ok. 31 mln dolarów), a gracze rywalizują biorąc udział w grach, znanych z dzieciństwa, w których przegrana oznacza śmierć.



Trzeci sezon serialu, który ma być jednocześnie zakończeniem całej historii, był kręcony równolegle z sezonem drugim.



Twórca „Squid Game” obiecuje „kolejną emocjonującą podróż”

Netflix ujawnił także plakat, którym promował będzie nowy sezon serialu oraz niepokazywane wcześniej kadry z trzeciego sezonu.